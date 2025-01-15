〈美股早盤〉美CPI降溫、銀行股財報讚 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-15 22:41

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美股主要指數周三 (15 日) 開高，原因是去年 12 月核心消費者物價指數 (CPI) 增速放緩，增添市場對聯準會 (Fed) 今年降息信心。與此同時，銀行股同日陸續公布最新財報，揭開財報季序幕，個行亮眼的業績表現也替美股漲勢添柴火。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 600 點或近 1.4%，那斯達克綜合指數漲逾 280 點或近 1.5%，標普 500 指數漲 1.3%，費城半導體指數漲近 1.4%。

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美國勞工統計局周三公布最新數據顯示，去年 12 月不包括能食品和能源的核心通膨率年升 3.2%、按月來看成長 0.2%，均低於市場預期且比去年 11 月有所放緩，市場通膨擔憂稍微放下，交易員再次押注 Fed 將進一步降息，估今年 7 月底之前會降息，先前預測為 9 月。

Regan Capital 首席投資官 Skyler Weinand 表示：「今日公布低於預期的 CPI 數據提供一些緩解，特別是在上周五就業數據火爆之後，Fed 可能仍有能力在 2025 年降息。」

Infrastructure Capital Advisors 創始人 Jay Hatfield 表示：「我們確實認為財報表現會更強勁。」

截至台北時間周三（15 日）22 時許：

焦點個股：

摩根大通 (JPM-US) 早盤股價上漲 0.16%，至每股 247.86 美元

摩根大通周三美股盤前公布去年第四季與全年財報，由於受惠貸款活動激增、不良貸款撥備減少以及非利息支出下降，上季獲利年增五成、營收年增一成雙雙繳出亮眼佳績，打敗華爾街分析師預期。然而，該季利息淨收益下滑且全年展望保守，盤前股價在財報公布衝高後回落。

高盛 (GS-US) 早盤股價上漲 5.00%，至每股 600.11 美元

高盛第四季獲利成長一倍以上，得益於銀行家從交易、債務銷售和交易強勁中獲得更多費用，推動股價在周三盤前上漲 3%。

富國銀行 (WFC-US) 早盤股價上漲 4.41%，至每股 74.33 美元

富國銀行公布的獲利優於預期，並對 2025 年淨利息收入 (NII) 發布了強勁財測，股價在周三盤前走升。 具體來看，去年第四季調整後每股獲利 1.42 美元，高於預期的 1.35 美元；營收 203.8 億美元，低於預期的 205.9 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國去年 12 月 CPI 年增率報 2.9%，預期 2.9%，前值 2.7%

美國去年 12 月 CPI 月增率報 0.4%，預期 0.4%，前值 0.3%

美國去年 12 月核心 CPI 年增率報 3.2%，預期 3.3%，前值 3.3%

美國去年 12 月核心 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%

華爾街分析：