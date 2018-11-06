蓋茨來京推廣全新廁所

今天上午，比爾·蓋茨現身由中國貿促會、比爾及梅琳達·蓋茨基金會在北京聯合舉辦的新世代廁所博覽會，致力在全球範圍內推廣新型離網式衛生產品和系統，從而降低不安全衛生設施造成的健康拖累和經濟損失。記者了解到，目前全球每年有近五十萬名五歲以下兒童因不安全衛生設施死亡，造成的經濟損失超過2000億美元。

“本次博覽會首次展示了經過試點測試的全新廁所，它能夠有效地收集、管理和處理人類糞便，問題已經不是我們能否發明新一代的技術，而是我們能否盡快普及這類新型離網式解決方案。”蓋茨基金會聯席主席比爾·蓋茨在博覽會開幕式上表示，蓋茨基金會承諾再投資2億美元用於持續研發，從而為貧困人口降低新型衛生產品的成本。

記者在現場看到，所謂新型離網式解決方案，是指由中國、美國、印度、泰國的企業在博覽會上發布的全球第一代可殺滅病原體的“新世代廁所”和名為“萬能處理器”（omniprocessor）的小型糞便處理廠，該方案不僅能殺滅糞便中的有害病原體，還能將糞便轉化為清水、肥料等副產品，且無需連接下水道或自來水管。據蓋茨基金會介紹稱，從2011年開始，蓋茨基金會先後投資逾2億美元，用於新世代廁所和萬能處理器的早期研發。

“今年這款廁所的數量將會在100多個，大家還在對它們進行測試，”蓋茨說。

這是蓋茨基金會首次在中國舉辦的活動上發聲。中國國家主席習近平正在倡導推進為期三年的“廁所革命”，擬在2020年前修建或升級6.4萬個公廁，幫助提振旅遊業和經濟增長。

蓋茨說，該項目的下一步是向制造商推介這個概念，他表示，預計馬桶市場將在2030年超過60億美元。

世界銀行行長金墉、中國貿促會副會長陳洲等也出席了今天的開幕式。據了解，世界銀行、亞洲開發銀行和非洲開發銀行等金融機構也在本次博覽會上承諾，有望為城市全覆蓋衛生項目提供高達25億美元的資金支持，從而讓城市每個角落都能用上安全管理的衛生服務。據了解，這是迄今為止針對城市衛生作出的規模最大的專門承諾。

來源：北京晚報 路透