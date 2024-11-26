〈日股盤後〉川普關稅砲引發賣壓 日經翻黑回吐漲幅

美國準總統川普揚言對中國、加拿大及墨西哥加徵關稅，日本股市週二 (26 日) 開低走低，晶片及出口類股傷勢最重，日經 225 指數( NKY ) 早盤一度跳水 2%，終場下跌 338.14 點或 0.87%，報 38,442.0 點，結束連二天的漲勢。

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分析師認為，目前美國對中國的策略動向，比匯率更加重要，隨著政策越來越明朗，投資人對股市可能很難樂觀以待。其中，汽車製造商、半導體等依賴外國需求的公司的股票，最容易受到川普關稅政策的影響。