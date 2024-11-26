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〈日股盤後〉川普關稅砲引發賣壓 日經翻黑回吐漲幅

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-26 15:23

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〈日股盤後〉川普關稅砲引發賣壓 日經翻黑回吐漲幅。(圖:shutterstock)

美國準總統川普揚言對中國、加拿大及墨西哥加徵關稅，日本股市週二 (26 日) 開低走低，晶片及出口類股傷勢最重，日經 225 指數(NKY) 早盤一度跳水 2%，終場下跌 338.14 點或 0.87%，報 38,442.0 點，結束連二天的漲勢。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 26.05 點或 0.96%，報 2,689.55 點。


川普宣布，他將於就任美國總統第一天就會簽署行政命令，對墨西哥和加拿大進口商品課徵 25% 關稅，並額外對中國進口商品再加徵 10% 關稅，引發市場擔憂全球貿易戰再起。

半導體類股應聲倒地，雷泰光電下殺 5.49%，愛德萬測試重挫 4.31%，DISCO 大跌 3.14%，東京威力科創 (TEL) 下跌 2.1%。

出口類股同受影響，豐田下跌 1%，本田下跌 1.88%；日產汽車傳在美國減產 17%，股價雪上加霜重摔 3.64%。

分析師認為，目前美國對中國的策略動向，比匯率更加重要，隨著政策越來越明朗，投資人對股市可能很難樂觀以待。其中，汽車製造商、半導體等依賴外國需求的公司的股票，最容易受到川普關稅政策的影響。

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日股盤後日股收盤關稅川普半導體出口

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