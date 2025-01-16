以色列和哈瑪斯達成協議 同意停火並釋放人質

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-16 01:35

‌



根據多家外媒周三 (15 日) 報導，以色列和哈瑪斯之間達成停火協議並同意釋放人質。這是雙方長達 15 個月的血腥戰爭取得的重大突破，這場戰爭不僅破壞中東地區，還加劇當地緊張局勢。

一位了解會談情況的以色列官員向 NBC 新聞 (NBC News) 證實這項協議。這項期待已久的協議是在卡達總理兼外交大臣穆罕默德 (Mohammed bin Abdulrahman Al Thani) 與哈瑪斯談判代表以及以色列談判代表分別會晤之後達成的。

‌



這一事態發展發生在 1 月 20 日候任總統川普宣誓就職之前，許多人認為這是調解的最後期限，因為川普曾稱哈瑪斯最好在他就職前釋放人質，否則將「惹上大麻煩」(hell to pay)。

川普在自家社群媒體平台 Truth social 發文表示：「我們已經達成協議，中東的人質很快就會被釋放。」

參議院民主黨領袖、紐約州參議員舒默 (Chuck Schumer) 同日在參議院表示：「我剛剛得到政府的通知，協議已經達成。停火對以色列、對美國、對巴勒斯坦人民，特別是對那些在痛苦中等待了這麼久的人質家屬來說，都是非常好的消息。」

以色列國防軍也在 X 平台上發布了與該協議相關消息並寫道：「『自由之翼』(Wings of Freedom) 是以色列國防軍為人質的回歸所做準備的名稱。」

當地時間周三晚間，協議的消息在以色列和加薩的街頭引發歡樂的遊行活動。

卡達的調解人周一向包括以色列情報機構摩薩德 (Mossad) 負責人在內的雙方提交協議最終草案。美國總統拜登和川普的特使都出席談判，美國國務卿布林肯說，草擬的協議是基於拜登政府今年 5 月提出的框架。

周三消息傳出時，川普提名國務卿、參議員盧比歐 (Marco Rubio) 正在參議院確認聽證會上作證。他指出，川普提名的中東特使魏科夫 (Steve Witkoff) 參與了會談。