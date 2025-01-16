OPEC月報：2026年石油需求將穩定成長

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-16 00:10

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石油輸出國組織 (OPEC) 周三 (15 日) 公布的最新月報中預測，在印度和中國的推動下，石油需求將再穩定成長一年。今明兩年，全球石油消費量將每日強勁成長 140 萬桶。該預測給了石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 在未來兩年內恢復每日約 200 萬桶停產的計畫希望。

OPEC 預估，到 2026 年，中國石油消費量將增加每日 27 萬桶，成長 1.6%；印度消費量也將每日增加 27 萬桶，增幅達 4.7%。分析認為，理論上這項預測將給 OPEC + 在未來兩年內恢復每日約 200 萬桶停產的計畫希望。

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值得注意的是，先前，OPEC 曾 6 次下調 2024 年的需求成長預期，降幅達 47%，原因是全球最大石油進口國中國經濟疲軟。過去幾年，OPEC + 一直在限制供應以支撐油價。該組織目前計劃從 4 月開始逐月每日增產 12 萬桶，但可能在 3 月初重新評估此計畫。

不過，國際能源總署 (IEA) 表示供應過剩可能會緩解，IEA 同日公布的月報中指出，拜登政府上周宣布的製裁可能會「嚴重擾亂」俄羅斯的石油供應和分銷鏈。

如果川普政府上台後履行其採取更強硬立場的承諾，伊朗的石油出口也可能受到限制。 IEA 認為，在需求強勁和新的供應風險出現的情況下，2025 年石油供應過剩情況將低於先前預期。

OPEC + 的聯合部長級監督委員會 (JMMC) 將於 2 月 3 日召開線上會議，評估石油市場狀況，隨後在幾周內敲定第二季的產能計畫。

美國能源資訊署 (EIA) 在日前公布的 2026 年首次展望中預估，全球石油市場供應過剩將擴大。隨著 OPEC + 重啟產能，以及美國、加拿大和蓋亞那產量增加，明年市場供應過剩將達到每日 80 萬桶。