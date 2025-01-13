〈陸股盤後〉2024中國出口打破歷史紀錄 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-01-13 16:30

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中國 A 股市場三大指數周一（13 日）收盤漲跌互見，去年中國貨物貿易出口規模首度突破人民幣 25 兆元，改寫歷史紀錄，顯示在美國準總統川普重掌白宮前夕，企業爭先恐後地將貨物運出國門。

滬指周一收盤跌 0.24% 報 3,160.75 點，深證成指平收報 9,796.18 點，創業板指漲 0.36% 報 1,982.46 點，滬深北三市成交額合計人民幣 9,764 億元。

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銀行、保險、家電、媒體等類股走低，石油、有色族群強勢，旅遊、醫療保健、房地產、鋼鐵、釀酒等類股上揚。

中國海關總署周一公布的統計數據顯示，2024 年中國貨物貿易進出口總值為人民幣 43.85 兆元，年增 5%，規模創歷史新高。出口規模首次突破 25 兆元，達到 25.45 兆元，年增 7.1%，連續 8 年保持成長。進口額 18.39 兆元，增長 2.3%。

以人民幣計價，去年 12 月出口年增 10.9%。以美元計價，去年 12 月出口年增 10.7%，預估為增長 7.5%。

海關總署表示，去年 9 月 26 日中共中央政治局部署一攬子增量政策，迅速提出新一輪促進外貿穩定增長的舉措，帶動去年第四季外貿實現人民幣 11.51 兆元的季度歷史新高，增速較第三季提高 0.4 個百分點。尤其是 12 月，進出口規模首次突破 4 兆元，增速提升至 6.8%。

海關總署副署長王令浚表示，2024 年中國對共建「一帶一路」國家合計進出口增長 6.4%，佔進出口總值的比重首次超過 50%。中國與東盟連續 5 年互為第一大貿易夥伴。

王令浚說，2024 年中國有進出口紀錄的經營主體，達到 70 萬家，數量再創新高。

對於今年出口走勢，海關總署新聞發言人呂大良表示，儘管外部環境不確定性增多，但中國的出口具有產品種類齊全、增長動能轉換靈活、市場多元穩定等特點，出口將繼續展現韌性和活力。

《彭博》指出，去年中國出貨幾乎每個月都攀升，超過了新冠肺炎疫情期間高峰。強勁的海外需求，為國內經濟帶來了成長動力，國內經濟則因房市危機和消費疲軟而陷入困境。

但這可能是中國貿易最後一個高點之一，至少美中直接貿易是如此。川普承諾將對中國商品徵收更高的關稅，而懲罰性關稅可能促使中國企業轉移出口。

保銀資產管理公司（Pinpoint）首席經濟學家張智威（Zhiwei Zhang）表示，出口商可能預料今年美中會爆發貿易戰，值得關注的問題，是未來幾周華府的政策變化，以及北京如何接招。