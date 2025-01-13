川普重掌白宮前夕 2024中國出口突破25兆 打破歷史紀錄

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-01-13 10:51

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最新數據顯示，去年中國貨物貿易出口規模首度突破人民幣 25 兆元，改寫歷史紀錄，顯示在美國準總統川普重掌白宮前夕，企業爭先恐後地將貨物運出國門。

中國海關總署周一（13 日）公布的統計數據顯示，2024 年中國貨物貿易進出口總值為人民幣 43.85 兆元，年增 5%，規模創歷史新高。出口規模首次突破 25 兆元，達到 25.45 兆元，年增 7.1%，連續 8 年保持成長。進口額 18.39 兆元，增長 2.3%。

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海關總署表示，去年 9 月 26 日中共中央政治局部署一攬子增量政策，迅速提出新一輪促進外貿穩定增長的舉措，帶動去年第四季外貿實現人民幣 11.51 兆元的季度歷史新高，增速較第三季提高 0.4 個百分點。尤其是 12 月，進出口規模首次突破 4 兆元，增速提升至 6.8%。

海關總署副署長王令浚表示，2024 年中國對共建「一帶一路」國家合計進出口增長 6.4%，佔進出口總值的比重首次超過 50%。中國與東盟連續 5 年互為第一大貿易夥伴。

王令浚說，2024 年中國有進出口紀錄的經營主體，達到 70 萬家，數量再創新高。

《彭博》指出，去年中國出貨幾乎每個月都攀升，超過了新冠肺炎疫情期間高峰。強勁的海外需求，為國內經濟帶來了成長動力，國內經濟則因房市危機和消費疲軟而陷入困境。