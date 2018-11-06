【大行報告】瑞銀：中國“國家隊”資金短期內不太可能撤離A股

國際投行瑞銀旗下合資券商--瑞銀證券中國首席策略分析師高挺指出，三季度中國“國家隊”在A股的持倉大體持平，短期內不太可能撤離A股市場。

高挺最新策略簡評認為，“國家隊”短期撤離A股的可能性微乎其微。在市場劇烈波動時，其持有的大量金融股可能有助於維穩市場，而歷史數據顯示其有逆勢操作的傾向。事實上，證監會近期已表態“相關機構持有的股票不但沒有減持，反而有所增加”。近期股市波動較大，部分“國家隊”實體或已借道ETF（交易所基金）入市以穩定市場。

近期有媒體報導五只與“國家隊”有關的公募基金清倉完畢，引發市場對“國家隊”撤離A股市場的擔憂。不過證監會稍早的表態，有助於緩和市場的相關擔憂。

瑞銀簡評指出，基於三季報公布的上市公司前十大流通股股東，三季度末“國家隊”資金（中央匯金及其資產管理公司、中證金及其資產管理計劃以及梧桐樹系平台）的持股數量基本不變，仍持有約1,100只個股。

瑞銀證券估算，截至三季度末， “國家隊”持股的市值約為一萬億元人民幣，占全部A股自由流通市值5.5%，環比持平。

“國家隊”的持股仍以主板個股為主，三季度“國家隊”依然增持了其重倉的銀行股（占到總持倉的23.1%）。截至三季度末，“國家隊”持股占銀行板塊自由流通市值的13.2%，高於二季度末的11.7%。此外，“國家隊”在三季度還增持了部分中上遊周期板塊，其中包括采掘和化工。

路透上海11月6日