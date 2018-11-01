新興市場貨幣 為何遲遲無法從8月風暴中復甦？

2018 年剩兩個月將走入尾聲，但新興市場貨幣卻遲遲無法走出夏季的拋售陰霾，這些國家面臨著不同的經濟與政治問題，同一時間，美國聯準會持續升息、強勢美元、美中貿易戰與中國經濟增長減緩亦影響著新興市場表現。

美國聯準會今年已升息 3 碼，市場預期該行將在 12 月再度升息一碼，ICE 美元指數則位於 96 以上的高點。MSCI 新興市場貨幣指數自 8 月以來，持續在 1600 點附近徘迴，過去一年高點為 3 月初的 1728 點。

MSCI 新興市場貨幣指數走勢

美中貿易戰持續升溫，美國總統川普 29 日揚言，若川習會談判無進展，將對所有中國輸美商品課徵關稅。

許多新興市場經濟體依賴著出口，當全球需求減弱時將會受影響，中國在全球需求中扮演重要腳色，但今年第 3 季中國 GDP 增長為 6.5%，為金融危機以來最緩的增長速度。

表現最糟糕國家：墨西哥與哥倫比亞

FactSet 數據顯示，10 月份表現最差的貨幣為墨西哥比索與哥倫比亞比索，美元對兩種貨幣分別走升 8.8% 與 8.7%。

墨西哥左翼總統當選人 Andres Manuel Lopez Obrador 表示，他將終止新機場興建計畫，國際信評機構惠譽在 31 日將墨西哥的評比展望從穩定調降為負面，面對政治不確定性，比索走勢受到影響。

哥倫比亞比索面臨的情況較為不同，該國貨幣走勢與油價和商品價格較有關聯，因此 8 月當油價走升時，該國貨幣不受新興市場貨幣波動影響，然而在近期油價下滑下，情緒有所變化。

此外，該國財政部長 Alberta Carrasquilla 週一表示，該國的公共財政面臨「巨大挑戰」，明年的預算資金不足，標普公司認為哥倫比亞的財政情況正在改善，但改善情況慢於政府預期。

前景不佳：土耳其、南非和巴西

巴西極右翼社會自由黨候選人波索納洛 (Jair Bolsonaro) 上週贏得總統大選，他主張親市場的政策投資者，首要目標為改善養老金制度，因現行制度約佔巴西政府支出 1/3，若不進行改革，巴西將面臨破產和債務危機。他的改革政策驅使巴西里爾走升，但投資者仍對實際上會實施的政策感到擔憂。

南非蘭特為 10 月 31 日表現最差的貨幣，美元在 10 月對南非蘭特上漲 4.5%，且該國政府 31 日表示，南非 9 月出現 29.5 億南非蘭特 (2 億美元) 的貿易赤字。新任財政部長 Tito Mboweni 上週調降了該國經濟預測，認為在 2024 年前，政府赤字將持續攀升，比預期長兩年。

土耳其方面，其結構性經濟問題仍然存在，10 月美元兌土耳其里拉走升 7.3%。問題包含土耳其的雙位數通膨、擁有大量以美元計價債務，以及可能被美國制裁所造成的增長影響。

土耳其央行 31 日表示，預計年終通膨率將高達 23.5%，而非此前預期的 13.4%，2019 年底通膨預估為 15.2%。