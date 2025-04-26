〈美股盤後〉Alphabet財報超吸睛 標普連四紅 周漲幅超4%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-04-26 04:42

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受惠於 Alphabet 財報超預期與大規模庫藏股計畫激勵，科技股成為領頭羊，美股週五 (25 日) 全線收漲。

市場看好 AI 成長動能再度升溫，推動那斯達克走升 1.26%，標普 500 收紅 0.74%，連續第四個交易日收高，創下自一月以來最長連漲紀錄。道瓊收盤近乎持平，反映投資人持續關注產業輪動與資金布局變化。

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整體而言，本週標普累計上漲逾 4%，那指週漲幅超過 6%，道瓊亦累計上漲超過 2%，主要受惠於投資人對川普貿易談話較為正面的解讀，以及聯準會官員釋出最快今年夏季降息的訊號。

美中說法持續分歧，市場不確定性仍在。美國總統川普接受時代雜誌專訪時透露，他已經與中國國家主席習近平談話，美中就達成關稅協議進行談判。

另外，川普稱，美國將在「未來 3 至 4 週」宣布貿易協議，他認為若一年後美國對外國商品維持 20% 至 50% 的高關稅，將視之為「完全勝利」。

中國官方則堅稱，目前未與美方展開任何貿易談判，並要求美國必須先撤除加徵關稅，並放話「美方不要混淆視聽」。

經濟數據方面，密西根大學 4 月消費者信心指數終值為 52.2，低於前值但優於市場預期，顯示美國消費者信心仍面臨一定壓力。

美股週五 (25 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 20.1 點，或 0.05%，收 40,113.5 點。

那斯達克指數上漲 216.9 點，或 1.26%，收 17,382.94 點。

S&P 500 指數上漲 40.44 點，或 0.74%，收 5,525.21 點。

費城半導體指數上漲 43.42 點，或 1.03%，收 4,251.61 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 206.53 點，或 1.70%，收 12,329.06 點。

標普 11 大板塊多數收高，非必需消費品 (+1.96%)、資訊科技 (+1.62%)、通訊服務 (+1.02%) 領漲，不過，防禦型與傳統板塊表現疲弱，材料板塊跌幅最大。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭買氣延續。Meta (META-US) 上漲 2.65%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.44%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.47%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.17%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.31%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.56%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.15%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.43%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.71%。

企業新聞

Alphabet (GOOGL-US) 收紅 1.68% 至每股 161.96 美元。Alphabet 公布遠優於預期的第一季財報，並宣布 700 億美元股票回購計畫。公司同時重申其積極推動 AI 開發的計畫，進一步提振市場對 AI 驅動晶片及資料中心需求將持續成長的信心。

德銀在最新報告中指出：「儘管市場情緒偏空，數據檢測疲軟，且面臨監管壓力、競爭加劇與總經經濟擔憂等挑戰，Alphabet 依然交出一份無懈可擊的財報，各主要業務部門皆展現強勁成長，令空頭措手不及。」

另一方面，英特爾 (INTC-US) 暴跌 6.70% 至每股 20.05 美元，儘管上季盈餘優於市場預期，但疲弱的財測及對貿易戰宏觀逆風的擔憂加劇，拖累該股表現。

T-Mobile 美國 (TMUS-US) 狂瀉 11.22% 至每股 232.77 美元。該電信公司第一季新增無線用戶數低於市場預期，反映美國電信市場日益飽和，競爭對手祭出更激進的促銷方案。

消費品大廠高露潔 (CL-US) 走升 1.31% 至每股 93.91 美元。儘管高露潔下調全年有機銷售成長預期，並警告美國關稅壓力可能成為逆風，但第一季財報仍優於市場預期。

特斯拉 (TSLA-US) 猛升 9.80% 至每股 284.95 美元。外媒報導，特斯拉近日開始退還印度消費者於 2016 年預訂 Model 3 的訂金，外界預期特斯拉即將正式進軍全球第三大汽車市場。

經濟數據

美國 4 月密大消費者信心指數終值報 52.2，預期 50.8，前值 57.0

華爾街分析

儘管貿易局勢多變，InfraCap 創辦人兼投資長 Jay Hatfield 表示：「關稅引發最嚴重不確定性已過去。關於美中是否談判的消息混亂，確實一度打壓市場情緒，但接下來市場表現將更可能偏向正面。」

Hatfield 認為，未來一週市場焦點將轉向微軟、亞馬遜等大型雲端業者的財報表現，這將成為推動市場走勢的關鍵。

德銀分析師 Jim Reid 指出：「對美國例外主義的損害將會持續更長時間，但可以理解的是，在美國政策從邊緣回歸後，將會出現一輪緩解性復甦。展望未來，科技巨頭的財報表現將至關重要。」