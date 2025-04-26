特斯拉印度市場動起來了？退還訂金背後暗藏玄機
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-26 01:00
彭博周五 (25 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 近日開始退還印度消費者於 2016 年預訂 Model 3 的訂金，引發外界揣測這家美國電動車巨頭即將正式進軍全球第三大汽車市場。
根據彭博取得的客戶電子郵件內容，特斯拉印度分公司向早期預購者表示：「我們目前將退還您的預訂費用，當我們在印度市場的產品確定後，將會再次聯絡您。期待您在我們正式啟動交車時再度回到特斯拉的行列。」
這波退款作業主因是舊款 Model 3 即將停產，而特斯拉也已多次延後其在印度的正式銷售計畫。儘管如此，這項動作被市場視為特斯拉「為入印鋪路」的重要訊號。
特斯拉執行長馬斯克日前亦在社群平台 X(前推特) 表示，計劃於今年稍晚訪問印度。外界預期，此行可能與美印之間的貿易協議談判有關，當中包括針對進口車輛關稅的潛在調整。
印度向來以高額汽車進口稅聞名，使特斯拉等外資車廠遲遲難以進入。若印方調降關稅，特斯拉將有機會調整長期佈局，加速拓展全球市場。
特斯拉去年全球交車量十年來首度下滑，來自中國的比亞迪 (01211-HK) 持續帶來激烈競爭。在此背景下，印度這個人口龐大且中產階級快速壯大的市場，被視為下個關鍵成長戰場。
不過，特斯拉若進軍印度，也可能對當地汽車製造商造成衝擊。分析人士指出，這將挑戰印度本土品牌的市場份額，並可能對目前雇用大量勞工的在地車廠產生影響。
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