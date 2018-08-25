新興市場貨幣8月冰風暴

美國強化對土耳其、俄羅斯和中國的經濟制裁與貿易戰，重創對手經濟實力，同時帶動美元指數正式站上九六點。

【文／魏聖峰】

美國總統川普和俄羅斯總統普丁七月中旬曾經在芬蘭舉行高峰會議，但川普卻沒能抵擋美國國內對俄羅斯的敵意態度，美國參眾兩院七月底通過新一輪對俄羅斯的經濟制裁，並在八月初讓川普簽字生效，引發俄羅斯盧布的貶值。再者，美國又對土耳其進行新一輪經濟制裁，造成土耳其里拉重貶創歷史新低，土耳其恐有發生金融風暴的風險。這兩件事加上美中貿易戰雙方將啟動第二輪一六○億美元的二五％關稅，重創新興市場貨幣表現。

土耳其本來是美國的盟邦，這兩年來因為美國暗中支持庫德族人獨立建國，恐將瓜分掉土耳其三分之一的國土，土耳其當然不能接受。土耳其原本屬內閣制，但總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）在一六年七月的一場流產政變結束後，開始大肆逮捕政治異議分子並箝制新聞自由，去年四月主導公投讓土國從內閣制變成總統制。在埃爾多安掌握大部分政治資源下，利用有利他的政治氣氛，在今年六月下旬提前舉行總統大選，埃爾多安掌握選舉機器和資源下當選成為新的超級總統，頗有效法俄羅斯總統普丁的意味，這兩個因素造成美國和土耳其的盟邦關係生變。土耳其長年想加入歐盟卻未能如願，隨著埃爾多安的統治越來越專制下，已破壞和西方國家的關係，現在要加入歐盟更是不可能。

土耳其通膨壓力炸鍋

今年三月川普宣布要對進口鋼材和鋁材分別課徵二五％和十％關稅，主要是衝著土耳其而來。埃爾多安當選總統後，任命自己的女婿擔任財政部長，他不懂經濟又對土耳其央行下指導棋，重傷央行的權威。受到里拉重貶效應，七月土國通貨膨脹已高達十六％，遠高於央行目標的五％。為了遏止里拉的貶值壓力，央行上半年已經把利率上調到十七．七五％，卻在美國加重對土國經濟制裁下，里拉續創歷史新低。從土耳其的雙率來看，土國隨時有爆發金融風暴的風險。

從附表來看，土耳其外債金額為四六六六億美元，債務占ＧＤＰ比重雖然還不到三○％，但土國外匯存底僅七四○億美元。土耳其主要靠農產品、紡織品和汽車出口是其經濟命脈，土國觀光業也很發達，觀光業讓土國每年賺進不少外匯收入。不過，去年土國貿易逆差將近七○○億美元。雖然里拉重貶有利該國出口成長，但里拉這兩年的貶值結果卻可能造成里拉信評出問題，對土耳其的經濟不利。另根據中央銀行的研究報告也顯示，土耳其長期存在經常帳逆差反映該國民間部門儲蓄不足，高度依賴進口商品。如今里拉重貶下形成進口商品物價暴漲，是土國通膨壓力的來源。更雪上加霜的是，美國加強對土耳其的經濟制裁，恐進一步重創土國經濟，美國的經濟制裁很可能造成土國經濟有崩潰的風險。

盧布匯價創兩年新低

盧布貶值是造成新興市場貨幣貶值的壓力來源之一。川普和普丁的私交雖然不錯，但美國卻早已將俄羅斯、中國列為競爭敵手。美國參眾兩院七月下旬以壓倒性的票數陸續通過對俄羅斯新一輪的經濟制裁，主要的原因就是美國指責俄羅斯干預二○一六年美國大選，也直指俄羅斯有意在今年的美國期中大選再度發揮影響力。來自國會的壓力下，川普在八月七日簽署對俄羅斯新一輪的經濟制裁，造成盧布這一輪貶破六八．五元關卡，創一六年四月中旬以來新低。今年以來，盧布重貶近十％，在主要新興市場貨幣中貶值幅度第四位者。

來源：《先探投資週刊》 2000 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》