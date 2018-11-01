媒體稱英國與歐盟就退歐後金融服務達成協議 英鎊急升

距離英國脫歐還剩不到 5 個月，市場的心已經提到嗓門上了。

今早，英國公布脫歐重大利多進展，刺激英鎊兌美元快速拉升 60 點，報 1.2834。稍早，英國《泰晤士報》稱，英國首相與歐盟就英國退歐後的金融服務達成協議。

此前，英國脫歐大臣稱 11 月 21 日前達成脫歐協議。外界普遍認為，11 月將是達成「脫歐」協議的大限，逾期雙方都無法保證有足夠時間通過這份協議，英國「無協議脫歐」風險上升。

華爾街見聞此前提及，在回應議會詢問何時能提交脫歐協議的相關證據時，英國脫歐大臣 Dominic Raab 表示，「敲定最終協議已經近在眼前」，95% 的條款都談妥了，目前還存在的一些障礙應該由英國政府去解決，但「我們已經解決了大部分問題，在英歐共同構建未來關係模式時也取得了真正的進展」。

英國《衛報》注意到，Dominic Raab 的信函沒有給出新的談判細節或進展，只是確認歐盟基本同意了英國提出的保障條款（backstop plans）原則，愛爾蘭與北愛的「硬邊界」問題「接近得到解決」。「硬邊界」問題正是導致脫歐協議「難產」的關鍵因素。

歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶身邊的官員周三對歐盟各國外交官表示，歐盟認為脫歐談判中「展現了新的積極情緒」，但向彭博社透露消息的外交官也重申，圍繞愛爾蘭邊境問題「尚未找到解決方案」。

歐盟原計劃在 11 月中旬召開特別首腦峰會來簽署英國脫歐協議，但 10 月雙方談判遇阻後，可能將在 12 月召開這一峰會。