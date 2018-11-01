〈每日外資外匯觀點〉美元強恆強、歐元明年上半年下看1.05

美國 ADP 就業數據創下今年二月以來最大增幅，周三激勵美元指數攀升至 97.2，但隨後英國脫歐事務大臣拉布表示，預計 11 月 21 日達成脫歐協定，英鎊急升，美元指數跌破 97，周四歐洲央行決策會議成為市場關注焦點。

在美國 ADP 數據好於預期和薪資增速疲軟下，歐元兌美元下跌至八月低點 1.1301 附近，Forexlive 分析師 Adam Button 指出，一旦跌破該價位，將創下 2017 年 7 月以來最低水平。

Continuum Economics G10 貨幣匯率主管 Paul Bednarczyk 表示，歐元區經濟成長數據令人失望，日本央行周四決策會議堅持鴿派立場，預期美元上漲將有更大空間。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

星展：歐元明年上半年下看 1.05

星展銀行外匯分析師 Philip Wee 在報告中指出，歐元區黯淡的經濟情勢下，預期歐元兌美元年底前跌跌破 1.13，來至 1.12，明年上半年可能進一步跌至 1.05-1.10 區間；而美元雖已連續七個月上漲，但新興市場的避險情緒以及美國經濟力道強勁與全球其他國家出現明顯分歧，美元走勢將持續獲得支撐。

澳洲聯邦銀行外匯分析師 Joseph Capurso 預期，歐元兌美元近期下跌壓力沈重，歐洲央行 12 月結束購債的計劃預期不變，從經濟數據來看，預期歐洲央行提前升息的機率不大。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

德國商業銀行分析師表示，美元兌日圓已突破 20 日均線 112.62，重新恢復上漲動力，目前進一步上看 114.74。