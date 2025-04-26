美債不香了？貝萊德：中國央行可能轉向黃金與比特幣

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-26 01:31

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根據外媒周五 (25 日) 報導，貝萊德 (BLK-US) 主題投資與主動型 ETF 部門主管 Jay Jacobs 近日表示，在地緣政治緊張升溫與全球不確定性加劇的背景下，中國等央行可能逐步減持美國公債，轉而將儲備資產配置至黃金與比特幣等非傳統資產。

Jacobs 在接受《CNBC》專訪時指出：「各國分散美元資產的策略其實早在三、四年前就已啟動，而近期地緣政治碎片化現象，使這波轉向黃金與加密資產的趨勢更加明顯。」

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他強調，俄羅斯央行約 3,000 億美元資產在入侵烏克蘭後遭凍結一事，引發其他國家——尤其是中國——對於美元主導的儲備體系產生疑慮，也促使各央行開始重新評估資產安全與避險多元化的重要性。

Jacobs 表示：「地緣政治碎片化 (Geopolitical Fragmentation) 已成為我們定義的長期全球市場推動力之一。我們看到越來越多資金流入黃金 ETF 與比特幣資產，反映出市場正在尋找與傳統資產表現脫鉤的避險工具。」

他認為，比特幣正逐漸被視為類似黃金的「價值儲存」資產，吸引到尋求對沖通膨與金融動盪風險的機構資金。儘管比特幣仍具波動性，但其與美股的關聯度正逐步下降，這讓它在全球投資組合中擁有更高的戰略配置空間。

新加坡 QCP Capital 在 4 月 21 日發布的市場筆記中也提到：「在美股延續跌勢之際，市場再度出現將比特幣視為避險與抗通膨資產的聲音。若這股動能持續，比特幣有望再次獲得機構資金青睞。」

目前，中國官方尚未公開表態是否增加加密資產持倉。不過市場認為，隨著美國對全球資產凍結與制裁頻率升高，央行轉向「不可凍結」資產如黃金與比特幣，將成為一種更具防禦性的策略配置方向。