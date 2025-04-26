關稅衝擊消費與成長 經濟學家警告美國衰退風險近五五波

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-26 02:40

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根據彭博最新調查，經濟學家預測美國經濟在未來 12 個月內陷入衰退的機率已升至 45%，幾乎是「五五波」，主因是川普政府對中國與多國加徵關稅，預料將對消費支出與經濟成長造成壓力。

調查顯示，2025 年美國經濟預計成長僅 1.4%，2026 年也僅為 1.5%，較上月預估的 2% 與 1.9% 明顯下修。對比之下，上月預測經濟衰退機率僅為 30%，顯示專家對美國經濟前景的悲觀程度大幅升高。

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川普日前宣布對中國商品課徵 145% 關稅，並對其他大多數國家商品徵收至少 10% 關稅，儘管部分懲罰性關稅已暫緩 90 天實施，但彭博經濟研究指出，目前美國的「有效關稅率」已達近 23%，為一世紀來最高水準。

這波關稅攻勢導致家庭需求預估大幅下修，消費支出占美國國內生產毛額 (GDP) 比重約三分之二，進一步加劇衰退風險。德意志銀行高級經濟學家 Brett Ryan 表示：「若要回到較強勁的成長軌道，貿易戰須迅速解決，並重建市場對美國政策方向的信心。」

國際貨幣基金 (IMF) 本周亦下修全球經濟成長預測，警告美國若維持高關稅，恐對全球供應鏈與經濟產生連鎖衝擊。

彭博調查也顯示，第一季美國進口年增達 19.2%，反映企業為趕在高關稅生效前提前進貨。不過未來至 2027 年的進出口預測皆遭下修，且美國出口預料將連續下滑至 2026 年。包括中國在內的多國已對美國商品祭出報復性關稅，將進一步削弱美國產品的海外競爭力。

通膨預期亦受到牽動。調查顯示，聯準會 (Fed) 偏好的個人消費支出物價指數 (PCE) 預計在 2025 年底達 3.2%，核心 PCE 通膨更將升至 3.3%，皆高於上月預估的 2.7%。

Comerica 銀行經濟學家 Bill Adams 與 Waran Bhahirethan 表示：「雖然通膨預期不至於重返 2022 年高峰，但升溫幅度仍將抑制 Fed 的降息空間。」

儘管經濟成長預測趨緩，勞動市場預估仍具韌性。受訪者預期 2025 年底失業率將升至 4.6%，略高於上月預估的 4.3%，但就業人數仍將持續增長，年內與 2026 年平均每月新增就業分別為 7.2 萬與 10 萬人。