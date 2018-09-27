重新讓匯率與油價關連 盧布回神 成本月表現最強新興市場貨幣

對石油價格的高度敏感 ，原本是俄羅斯盧布的致命弱點。但在今年的新興市場動盪中，這反而成為解救盧布回穩的重要因素。

俄羅斯央行先前一直努力減緩油價對盧布匯率的影響，去年央行根據預算規則，開始定期進行外匯購買，以緩和俄羅斯最大出口石油成本的波動，所造成的盧布動盪。

(圖表取自彭博)

據《彭博》報導，今年前 8 個月，盧布下挫了約 15%，主因是受到美國可能對俄羅斯實施新制裁的影響，以及新興市場的拖累。這使俄羅斯央行上個月決定暫停外匯購買，以支持本地貨幣。

停止購買之後，使盧布與原油的相關性大增 2 倍以上，結果就是，由於能源價格反彈，俄羅斯盧布 9 月上漲超過 2%。

前德意志銀行 EMEA 研究主管、目前任職 Bruegel 智庫的 Elina Ribakova 表示，取消外匯購買，讓盧布與近期走高的石油價格重新聯繫，這使得盧布比起其他新興市場，有最出色的表現。

盧布是過去 30 天中，表現最好的新興市場貨幣，布蘭特原油價格這段期間反彈超過 7%，是重大的助力。

盧布匯率週三約為 65.95 盧布兌 1 美元，90 日價格與油價的相關性，從 8 月初的 0.06 升至 0.33。

倫敦 Aberdeen Standard Investments 投資組合經理人 Viktor Szabo 指出，在過去的兩三個月中，盧布與石油的相關性徹底中斷，盧布的下挫純粹受到制裁影響。但是如果相關性恢復，盧布就會變得更強勁，因此他認為盧布還會上漲。

俄羅斯央行的外匯買盤，主要是透過免受油價波動影響的財政規則，來建立儲備，根據石油價格計算購買外匯數量。