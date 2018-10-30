台股盤後─多空拉鋸劇烈 無力跟進亞股強彈 先守穩9500點

陸股和日韓股今 (30) 日有買盤積極進場鞏固多方人氣，激勵漲幅鈞超過 1%，但台股加權指數在亞股中顯得相當疲弱，盤中可看到多空在 9500 點關卡激烈拉鋸，終場以 9526.11 點作收，漲 9.79 點，漲幅僅 0.1%，法人提醒，台股受制五日均線下壓，盤跌走勢尚未扭轉，因此，即便有亞股強彈，仍可看出在層層套牢下投資人進場意願薄弱。

今日大盤可看到有不少權值股挺出，有意護住 9500 點的心理關卡，台達電、南亞科收漲 4%，亞泥有 3% 漲幅，統一超、正新漲逾 2.5%，中租 - KY、國泰金、光寶科、中鋼、開發金、群創、富邦金、玉山金、中壽、鴻海和華南金等漲 1% 之上，而台積電也穩住紅盤漲 0.22%。

不過，被動元件族群因本季展望趨於保守，再度成為空方壓盤重心，華新科、奇力新和美桀重挫 9%，國巨大跌達 6.88% 失守 300 元整數關卡，導致蜜望實、信昌電跌 7% 上下，智寶、大毅跌超過半根停板，華容和日電貿跌 4.5%，立敦、鈞寶和今展科跌 2% 左右。

而光學鏡頭廠在大立光跌近 4% 的衝擊下，幾乎全數走弱，玉晶光收跌 5.9%，今國光和亞光跌 3% 左右，聯一光、佳凌和新鉅科跌 1% 之上。

法人指出，美中關係緊張，再加上美債殖利率強勢讓資金從股市中撤退，再加上資金持續流出亞洲，10 月股災已造成結構性的中期均線走弱，尚未見到明顯底部反彈訊號，而較正向的因素就是負乖離偏大，短線有跌深反彈機會。

在科技類股轉強且新台幣轉升前，投資人仍要留意短線大盤上漲就有壓回的壓力，所幸，近日指數在觸及低點 9400 點後反彈，低檔有部分買盤願意承接。