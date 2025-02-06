多國要封殺、限制使用DeepSeek 中國外交部回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-06 19:12

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韓國、義大利、澳洲、印度、美國、日本等國先後傳出禁止或限制使用 DeepSeek 的消息，中國外交部發言人郭嘉昆周四（6 日）表示，中方一貫反對泛化國家安全概念、將經貿科技問題政治化的做法，中方將堅定維護中國企業的合法權益。

郭嘉昆周四表示，中國政府高度重視並依法保護數據隱私和安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違法的形式採集或存儲數據。

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郭嘉昆說，中方一貫反對泛化國家安全概念、將經貿科技問題政治化的做法，中方將堅定維護中國企業的合法權益。

澳洲政府周二禁止政府設備使用 DeepSeek 產品，部分澳洲大專院校也跟進，建議教職員若有與政府部門合作的計畫，或其電子設備存有校方資料，應刪除並避免下載任何 DeepSeek 產品。