美上周初領失業金人數小幅超預期升至21.9萬 仍近疫情前水準
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-06 23:30
美國勞工部 (DOL) 周四 (6 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數小幅增加，但仍接近新冠疫情前水準，顯示就業市場緩慢降溫。
截至 2 月 1 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.9 萬人，高於市場預期的 21 萬人，較前值 20.8 萬人增加 1.1 萬人，4 周移動平均值報 21.675 萬人。
截至 1 月 25 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 188.6 萬人，低於市場預期的 187 萬人，較修正後前值 185 萬人增加 3.6 萬人，4 周移動平均值報 187.225 萬人。
分析指出，初領失業金人數整體上與新冠疫情前水準保持一致，日前「小非農」公布數據顯示，1 月企業招聘速度健康。兩份報告均和聯準會 (Fed) 主席鮑爾上周的「相當穩定」說法相符。
初領失業金人數經季節因素調整之前也顯示上升態勢，其中是由加州和紐約領漲。經濟學家指出，儘管加州發生野火、波音 (BA-US) 裁員，企業裁員公告有所增加，但申請失業金人數仍保持在相對低的水準。
雖然失業者的就業機會減少─此為就業市場降溫跡象─但服務供應商和製造業的整體信心有所改善，這是走穩的跡象。
同日另一份報告顯示，美國去年第四季勞動生產率穩步上升，經濟成長仍有動能。此外，Challenger， Gray & Christmas 稍早公布數據顯示，美企雇主在 1 月裁員近 5 萬人，為 2022 年以來新低。
儘管如此，本月企業裁員數字可能回升。過去一周幾家知名公司皆表示計畫裁員，其中包括 Workday Inc.(WDAY-US)、通用汽車 (GM-US)、雅詩蘭黛 (EL-US)。
Challenger， Gray & Christmas 資深副總裁 Andrew Challenger 在一份聲明中表示：「就裁員公告而言，1 月相對平靜。然而我們已經在 2 月初看到重大公告，所以這種平靜似乎不太可能持續下去。」
勞動市場的彈性是經濟擴張背後的推動力，並替 Fed 提供暫停降息的空間，同時決策者正在評估川普政府的財政、貿易和移民政策的影響，經濟學家認為這些政策會導致通膨。
美國 1 月非農就業報告將於本周五 (7 日) 揭曉，將能更全面了解勞動市場狀況。經濟學家目前預估 1 月非農新增就業人數為 16.9 萬人，去年 12 月為 25.6 萬人，失業率則維持在 4.1% 不變。
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