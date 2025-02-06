美上周初領失業金人數小幅超預期升至21.9萬 仍近疫情前水準

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-06 23:30

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美國勞工部 (DOL) 周四 (6 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數小幅增加，但仍接近新冠疫情前水準，顯示就業市場緩慢降溫。

美上周初領失業金人數小幅超預期升至 21.9 萬，仍近疫情前水準。(圖：ZeroHedge)

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截至 2 月 1 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.9 萬人，高於市場預期的 21 萬人，較前值 20.8 萬人增加 1.1 萬人，4 周移動平均值報 21.675 萬人。

截至 1 月 25 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 188.6 萬人，低於市場預期的 187 萬人，較修正後前值 185 萬人增加 3.6 萬人，4 周移動平均值報 187.225 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

上周續領失業金人數仍在 190 萬水準波動。(圖：ZeroHedge)

分析指出，初領失業金人數整體上與新冠疫情前水準保持一致，日前「小非農」公布數據顯示，1 月企業招聘速度健康。兩份報告均和聯準會 (Fed) 主席鮑爾上周的「相當穩定」說法相符。

雖然失業者的就業機會減少─此為就業市場降溫跡象─但服務供應商和製造業的整體信心有所改善，這是走穩的跡象。

同日另一份報告顯示，美國去年第四季勞動生產率穩步上升，經濟成長仍有動能。此外，Challenger， Gray & Christmas 稍早公布數據顯示，美企雇主在 1 月裁員近 5 萬人，為 2022 年以來新低。

Challenger， Gray & Christmas 資深副總裁 Andrew Challenger 在一份聲明中表示：「就裁員公告而言，1 月相對平靜。然而我們已經在 2 月初看到重大公告，所以這種平靜似乎不太可能持續下去。」

勞動市場的彈性是經濟擴張背後的推動力，並替 Fed 提供暫停降息的空間，同時決策者正在評估川普政府的財政、貿易和移民政策的影響，經濟學家認為這些政策會導致通膨。