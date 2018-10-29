外資今年撤離新興亞股逾9000億元 台股占1/3殺最大

在美股近期快速修正下，外資連續第 5 周賣超新興亞股，淨流出金額達 35.01 億美元，主要新興亞股無一倖免。若拉長時間來看，外資今年以來，賣超新興亞股 308.4 億美元 (折合新台幣超過 9000 億元)，其中賣超台股居冠，今年已賣超台股 98.5 億美元 (折合新台幣超過 3000 億元)，其中，超過一大半、52.6 億元是在 10 月以來賣超的，顯示外資對台股獵殺 10 月。

外資上周賣超台股達 10.8 億美元，在新興亞股中僅次於南韓的 14.8 億美元。使得新興亞股疲弱不堪，南韓及台股上周整周下跌達 6%、4.8%。

中國信託投信表示，全球股市延續第 3 周陷入弱勢格局，美股在多空因素夾雜下，周線收跌近 4%，主要因素包括近期房市數據偏弱，最新公布 9 月新屋銷售跌至 2 年低位，加上企業財報好壞參半，重量級科技股亞馬遜及 Alphabet 公布財報不如預期，且對第四季展望較為保守，科技股賣壓再現，而上周五美股跌勢仍未止，預估本周全球股市仍將偏向疲弱。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股 10 月以來已下跌 13.8%，周線連續第 4 周收黑，各類股以生技醫療、水泥、化學等跌幅較大，櫃買市場則是各類股全數下跌，在美股短線上快速修正下，外資連續第 4 周出走，由於目前整體資金和籌碼面等仍相對疲弱，市場信心主導此波跌勢尚未回穩，政府護盤資金也陸續進場，本周大盤能否成功守住 9400 點關卡，仍將視國際股市是否止穩與國際局勢而定。

周俊宏說，近日全球股市下跌反映部分企業財報預期下修，科技股的成長動能前景也受市場擔憂，導致獲利了解賣壓較大，而目前美股和台股均進入財報周，任何產業龍頭的表現也將影響盤勢信心。本周將關注重量級的蘋果財報，將影響台灣相關蘋概股表現，此外，30 日也有新品發表會，財報前景的好壞將是影響盤勢的關鍵因素。

周俊宏認為，短線上市場過度修正，觀察美國市場，包括標普 500 指數本益比已降至 18.65 倍、美債殖利率也由高點 3.2% 下降至 3% 左右，市場評價面已漸趨合理水準，且目前市場對於整體第三季財報預估仍相對樂觀，惟台股短線修正壓力仍未解除，投資人可靜待全球市場信心回穩，留意相關成長產業及高殖利率企業投資機會。