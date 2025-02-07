貿易戰與反壟斷調查雙重挑戰 蘋果如何應對全球風險？

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-07 00:10

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彭博知名蘋果專欄作家 Mark Gurman 周四 (6 日) 撰文指出，蘋果 (AAPL-US) 正處於中美貿易戰的漩渦中，川普政府對中國製商品加徵 10% 關稅，這對蘋果造成不小的壓力。蘋果的主要製造基地在中國，且中國也是其最大的市場之一，這讓蘋果面臨在兩大市場之間的雙重困境。與此同時，中國對蘋果的 App Store 政策進行反壟斷調查，進一步增加了蘋果的風險。

與蘋果相比，三星電子的製造基地主要集中在中國以外，如越南和印度。這讓三星不必面對關稅問題，也減少與中美貿易戰相關的風險。Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 指出，儘管目前關稅對蘋果的盈利影響較小 (預估每股獲利下降 3% 至 4%)，但這依然是一個不小的挑戰，尤其是在競爭激烈的智能手機市場中。

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蘋果在中國的業務已經面臨困難，iPhone 銷量持續下滑，並且反美情緒上升，讓蘋果的市場表現更加艱難。根據彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 技術分析師 Anurag Rana 的說法，蘋果面臨的真正問題不僅是硬體成本上升，更在於中國政府對其 App Store 的反壟斷調查。這一調查可能對蘋果的服務業務產生長期負面影響，因為 App Store 是蘋果最賺錢的業務之一。Rana 進一步指出，蘋果將面對更大挑戰，尤其是在中國市場。

蘋果可以選擇提高產品價格來應對關稅，但由於 iPhone 已經定價超過 1,000 美元，這樣的調整在美國市場上將更加困難。分析師 Daryanani 表示，蘋果不太可能進行大幅的價格調整，尤其是在競爭如此激烈的市場中。相反，蘋果可能會選擇微調服務產品或配件的價格來彌補關稅帶來的損失。

儘管硬體面臨困難，蘋果的服務業務卻表現強勁，年營收達到 1,000 億美元，並且不受關稅影響。這讓蘋果能夠在面對貿易戰挑戰時，仍保持一定的財務韌性。Daryanani 指出，蘋果的服務業務將成為其未來成長的關鍵，尤其是在智慧手機市場成長放緩的情況下。