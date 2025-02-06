〈美股早盤〉主要指數小幅走高 投資人評估最新美企財報

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-06 22:45

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截稿前，道瓊工業指數漲逾 50 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 30 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數跌近 0.5%。

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美股開盤前主要指數期貨持平，因為投資人評估美企財報，並等待美國總統川普對貿易限制及其他聯邦政策的下一步行動。

美國股市在本周伊始表現疲軟，當時川普宣布大規模的貿易關稅計畫，但周一暫停對來自墨西哥和加拿大的商品徵收關稅一個月。

儘管川普新政府仍充滿不確定性，華爾街對於情況未來更糟感到稍微放鬆，特別是在北京對美國反制關稅方面。

Andersen Capital Management 創辦人 Peter Andersen 表示：「新政府每天都有新的行政命令，市場在樂觀和悲觀之間波動，這一點並不讓人驚訝。」他指出，從今年開始市場就一直在情緒間起伏不定。

聯準會 (Fed) 二把手傑佛森 (Philip Jefferson) 表示，他願意保持利率穩定，直到決策者對川普政府的關稅、移民、放鬆管制和稅收等政策的影響有更清晰的了解。

交易員預估 Fed 在 3 月會議上按兵不動，而根據芝商所的 FedWatch Tool，市場普遍預估 6 月會降息。

分析師普遍估計，川普的關稅計劃可能會推高美國國內通膨，並可能放慢 Fed 的降息步伐。

經濟數據方面，美國上周初領失業金人數為 21.3 萬人，超過預期的 21.3 萬人。至於 1 月的非農就業報告，將於本周五 (7 日) 公布。

截至台北時間周四（6 日）22 時許：

焦點個股：

Roblox(RBLX-US) 早盤股價下跌 16.59%，至每股 62.95 美元

「元宇宙第一股」Roblox 盤前暴跌 22%，去年第四季日活躍用戶不及市場預期。根據財報，Roblox 去年 Q4 營收 9.8 億美元、淨虧損 2.2 億美元，優於預期的虧損 3 億美元，不過該季日活躍用戶數僅 8,530 萬，低於市場預測為 8,839 萬。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 2.30%，至每股 369.48 美元

根據外媒報導，特斯拉正式招募工程師、流程主管、產品經理等多個職位，或為在加州工廠量產的 Optimus 人形機器人做準備。特斯拉先前 1 月底在業績電話會會上更新 Optimus 機器人量產指引，預估 2025 年目標生產 1 萬台機器人。

Strategy(MSTR-US) 早盤股價上漲 1.44%，至每股 341.54 美元

「比特幣大戶」微策略 (Microstrategy) 日前公布最新財報並宣布將公司名稱改為「Strategy」。根據財報，截至 2 月 2 日，Strategy 共持有超 47 萬枚比特幣，平均成本為 6,4,511 美元，比特幣投資累計回報率高達 50%。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月挑戰者企業裁員報 4.97 萬人，前值 3.87 萬人

美國上周初領失業金人數報 21.9 萬，預期 21.4 萬，前值 20.8 萬

美國上周續領失業金人數報 188.6 萬，預期 187 萬，前值 185 萬

美國去年第四季非農生產季增年率報 1.2%，預期 1.5%，前值 2.3%

美國去年第四季單位勞動力成本季增年率報 3.0%，預期 3.4%，前值 0.5%

華爾街分析：