〈美股早盤〉主要指數小幅走高 投資人評估最新美企財報
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-06 22:45
美股主要指數周四 (6 日) 小幅走高，投資人評估包括漢威 (Honeywell)(HON-US) 在內美企財報，並且等待美國總統川普在貿易限制和其他聯邦政策方面的下一步行動。
截稿前，道瓊工業指數漲逾 50 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 30 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數跌近 0.5%。
美股開盤前主要指數期貨持平，因為投資人評估美企財報，並等待美國總統川普對貿易限制及其他聯邦政策的下一步行動。
美國股市在本周伊始表現疲軟，當時川普宣布大規模的貿易關稅計畫，但周一暫停對來自墨西哥和加拿大的商品徵收關稅一個月。
儘管川普新政府仍充滿不確定性，華爾街對於情況未來更糟感到稍微放鬆，特別是在北京對美國反制關稅方面。
Andersen Capital Management 創辦人 Peter Andersen 表示：「新政府每天都有新的行政命令，市場在樂觀和悲觀之間波動，這一點並不讓人驚訝。」他指出，從今年開始市場就一直在情緒間起伏不定。
聯準會 (Fed) 二把手傑佛森 (Philip Jefferson) 表示，他願意保持利率穩定，直到決策者對川普政府的關稅、移民、放鬆管制和稅收等政策的影響有更清晰的了解。
交易員預估 Fed 在 3 月會議上按兵不動，而根據芝商所的 FedWatch Tool，市場普遍預估 6 月會降息。
分析師普遍估計，川普的關稅計劃可能會推高美國國內通膨，並可能放慢 Fed 的降息步伐。
經濟數據方面，美國上周初領失業金人數為 21.3 萬人，超過預期的 21.3 萬人。至於 1 月的非農就業報告，將於本周五 (7 日) 公布。
截至台北時間周四（6 日）22 時許：
- 道瓊工業指數上漲 37.64 點或 0.08%，暫報 44,910.92 點
- 那斯達克綜合指數上漲 10.74 點或 0.05%，暫報 19,703.07 點
- 標普 500 指數上漲 8.99 點或 0.15%，暫報 6,070.47 點
- 費半下跌 17.31 點或 0.34%，暫報 5,074.19 點
- 台積電 ADR 下跌 0.02% 至每股 208.54 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.45%
- 紐約輕原油上漲 0.68% 至每桶 71.51 美元
- 布蘭特原油上漲 0.54% 至每桶 75.01 美元
- 黃金下跌 0.38% 至每盎司 2,882.00 美元
- 美元指數升至 107.835
焦點個股：
Roblox(RBLX-US) 早盤股價下跌 16.59%，至每股 62.95 美元
「元宇宙第一股」Roblox 盤前暴跌 22%，去年第四季日活躍用戶不及市場預期。根據財報，Roblox 去年 Q4 營收 9.8 億美元、淨虧損 2.2 億美元，優於預期的虧損 3 億美元，不過該季日活躍用戶數僅 8,530 萬，低於市場預測為 8,839 萬。
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 2.30%，至每股 369.48 美元
根據外媒報導，特斯拉正式招募工程師、流程主管、產品經理等多個職位，或為在加州工廠量產的 Optimus 人形機器人做準備。特斯拉先前 1 月底在業績電話會會上更新 Optimus 機器人量產指引，預估 2025 年目標生產 1 萬台機器人。
Strategy(MSTR-US) 早盤股價上漲 1.44%，至每股 341.54 美元
「比特幣大戶」微策略 (Microstrategy) 日前公布最新財報並宣布將公司名稱改為「Strategy」。根據財報，截至 2 月 2 日，Strategy 共持有超 47 萬枚比特幣，平均成本為 6,4,511 美元，比特幣投資累計回報率高達 50%。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 1 月挑戰者企業裁員報 4.97 萬人，前值 3.87 萬人
- 美國上周初領失業金人數報 21.9 萬，預期 21.4 萬，前值 20.8 萬
- 美國上周續領失業金人數報 188.6 萬，預期 187 萬，前值 185 萬
- 美國去年第四季非農生產季增年率報 1.2%，預期 1.5%，前值 2.3%
- 美國去年第四季單位勞動力成本季增年率報 3.0%，預期 3.4%，前值 0.5%
華爾街分析：
摩根大通交易調查顯示，本周由美國一系列關稅公告引發的全球金融市場動盪，似乎只是動盪一年的開始。該行預計 2025 年通膨和關稅將對市場產生最大影響，其次是地緣政治緊張局勢。約 41% 的受訪者將波動性列為其日常交易的最大預期挑戰，高於去年的 28%。
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