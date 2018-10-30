【華冠投顧】盤後分析：弱勢反彈 初動元件破底

劉彥良 分析師

台股震盪收紅小漲 10 點，成交量掉到千億元，甚至漲跌家數比小於 1，權值股有政府基金護盤，中小型股卻是不乏持續走弱破底者。

多方遲遲無法發動像樣的反攻，最主要的原因還是在於國際變數的干擾，美中貿易戰可能擴大使得美股昨晚開走低再次破底，而中國股市今天雖有反彈但空方趨勢不變。和台股連動性最高的兩大強權不見起色，台股自然也只能以守為攻，只要能持續守住前低不破底，就會有利短底成型。

昨天強彈的矽晶圓，果然是隔日沖主力大舉攪和，今天無法續強漲跌互見。另外，被動元件儘管全市場大多數人認為跌深必有反彈、本益比很低、明年殖利率很高，但股價就是無情破底，包括國巨 (2327) 和華新科 (2492) 都雙雙慘跌。

想搶跌深股的反彈是人性所使，但真正的高手是不會隨著市場起舞，你認為國巨 1000 元很低，後面就是 900、800... 到今天只剩 298 元。我認為太多人所謂的基本面分析反倒害了不少投資朋友，因為他們忽略了景氣循環股是要買在高本益比而非低本益比，而且「市場永遠是對的」，線型和籌碼不佳早已是事實，只是很多人死守基本面，這是很容易犯的錯誤，如果還套在漲價概念股上面的投資朋友，有反彈請你要減碼，因為未來的基本面將被下修。

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