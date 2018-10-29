〈分析〉人民幣越接近7 空頭對人行越忌憚

離岸人民幣今 (29) 日一早再度貶破 6.96 大關，猶記上週五人民幣連破 6.96、6.97 關卡，逼得人民銀行副行長潘功勝出面警告空頭，幾年前交手過，彼此應該都「記憶猶新」，也讓在岸與離岸人民幣雙雙暴漲近 200 點。

儘管今天上午離岸人民幣再度貶破 6.96 大關，最低來到 6.9649，但事實上，目前市場空頭的膽量與持有部位早就不比 2015、2016 年的鼎盛時期。

離岸人民幣上午走勢 (圖自新浪財經)

據統計，雖然從今年 6 月起做空人民幣的動能確實攀升，光是 6 月人民幣貶值幅度就接近 4%，不過市場的空單量依舊非常克制，很多機構在 6.75 左右就紛紛平倉。之後，就算美元兌人民幣來到 6.9 左右，即便人民幣有貶值預期，但敢單邊下注的機構幾乎微乎其微。

有外資行的外匯主管表示，2015、2016 年「大空頭」至少是現在的 4-5 倍，最後都是因為人行介入而被打爆，這些人在 2016 年、2017 年在做空人民幣都栽了大跟頭，現在到了 6.9 根本沒有大倉位做空的膽量。也無怪乎上週五潘功勝估面喊話後，可以對目前越演越烈的人民幣空頭形成新的威懾力。

有美國對沖基金經理就直言，現在要是敢貿然作空人民幣，很可能是搬石頭在砸自己的腳。

亦有離岸外資行外匯交易主管表示，離岸人民幣在上週五之所以在人行喊話後出現反彈，但沒有出現 8 月時近千點的大幅度逆轉，一方面是人行僅有「口頭干預」，另一方面也是因為近來貶值主要市場供需要求 (個人、企業購匯)，而非來自於太大投機做空，因此也不會出現太大的空頭平倉。

觀察發現，人民幣在破了 6.8 關卡後，匯率都是緩慢上移，也可看出市場謹慎交易的態度。尤其對沖基金擔心人民幣匯率越逼近 7 整數關卡，人行的措施就會越猛烈，先前有的對沖基金在 6.95 附近大舉放空人民幣匯率，反而因人行祭出措施慘遭虧損出局，這回就算想放空人民幣，行動起來也格外小心翼翼，避免重蹈覆轍。

預計在人行這番表態後，未來一段時間內人民幣還是會在 6.9 上下波動。一家美國對沖基金經理指出，在潘功勝向人民幣空頭放話後，市場情緒已出現逆轉。

一些對沖基金人認為，短期內人民幣受制經濟成長速度下滑、中美貿易摩擦延續與結售匯逆差擴大等因素的確有較高的下跌壓力，但從中長期來看，人民幣匯率仍不具備單邊大幅下跌的基礎。這也代表人民幣多空對決會很快偃旗息鼓，除非美元指數飆漲令人民幣被動下跌至 7 整數關口，對沖基金才有機會豪賭成功。