機器人、資服題材好熱 13檔上市公司列注意股
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-06 19:36
證交所今 (6) 日公布，共有 13 檔上市公司列為注意股，由於中國低價 AI 模型 DeepSeek 橫空出世，為未來終端應用添增想像，多檔機器人概念股及資服族群，新春開紅盤後持續受到資金追捧。
今天遭列注意股的上市公司，包括大銀微系統 (4576-TW)、全球傳動 (4540-TW)、亞光 (3019-TW)、和椿 (6215-TW) 等，皆為機器人概念股。
市場樂觀期待 AI 終端落地時間表大幅提前，可望為資服業者帶來商機，資服股近期漲勢凌厲，包括邁達特 (6112-TW)、資通 (2471-TW)、華經 (2468-TW)，同被列為注意股。
此外，聯釣 (3450-TW)、達邁 (3645-TW)、興能高 (6558-TW)、LINEPAY(7722-TW)、美德醫療 - DR(9103-TW)、明輝 - DR(911608-TW)，亦列注意股。
若以本益比來看，大銀微系統高達 697.92 倍，最近六個營業日之累積週轉率為 62.94%；其次為聯鈞，本益比達 165.28 倍；和椿、LINEPAY 本益比亦達 84.29、80.53 倍。
法人指出，DeepSeek 的出現當下引發市場恐慌性賣壓，半導體類股承受巨大跌幅，但市場後續接受 DeepSeek 加速了 AI 應用端落地的可能性，有助於擴大股市廣度，支撐美股走向更健康的上漲格局。因此，近期市場波動性升溫反而為投資者創造逢低佈局的良機。
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