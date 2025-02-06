機器人、資服題材好熱 13檔上市公司列注意股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-06 19:36

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證交所今 (6) 日公布，共有 13 檔上市公司列為注意股，由於中國低價 AI 模型 DeepSeek 橫空出世，為未來終端應用添增想像，多檔機器人概念股及資服族群，新春開紅盤後持續受到資金追捧。

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若以本益比來看，大銀微系統高達 697.92 倍，最近六個營業日之累積週轉率為 62.94%；其次為聯鈞，本益比達 165.28 倍；和椿、LINEPAY 本益比亦達 84.29、80.53 倍。