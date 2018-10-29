大手筆併購不斷！IBM、微軟等巨頭爭搶4000億美元雲端運算「蛋糕」

隨著雲端運算領域快速發展，江湖風起雲湧，資本瘋狂追逐。

10 月 28 日，路透社報導稱，IBM 上周日宣布以 340 億美元收購開源軟體公司紅帽（Red Hat），尋求硬體及諮詢業務的多元化，增加高利潤產品和服務。據悉，IBM 收購紅帽的價格為每股 190 美元現金，較後者上周五（10 月 26 日）收盤價（116.68 美元）溢價 63%。

值得注意的是，這也是 IBM 迄今最大一次併購。這筆交易意味著，老牌科技公司 IBM 正通過大舉進軍雲端運算領域來擴大規模、抵禦競爭。

風起雲湧的「雲服務市場」

雲服務市場是一個高技術、高投入、回報周期較長的領域，可以說拿下雲服務就相當於拿到了物聯網和人工智慧的重要門票，其重要性不言而喻。今年以來，從數據服務商到軟體服務開發商，巨頭跑步入場，「廝殺」激烈。

本月初，美國商業新聞網站 Business Insider 報導稱，世界最大的兩家數據服務商 Cloudera 和 Hortonworks 宣布合併，共同創建一個世界領先的數據平台，新實體的年收入或將達到 7.2 億美元。根據消息曝光日（10 月 3 日）收盤時的股價計算，兩家公司的總市值將達到 52 億美元。

根據協議，兩家將加強與公共雲供應商和系統集成商的夥伴關係，增加規模和資源，提供業界第一個企業級數據雲，提高公共雲的易用性和靈活性。

今年 6 月，微軟宣布以 75 億美元的價格收購了軟體巨頭 GitHub，後者在 2015 年時的最新估值為 20 億美元。此次收購也是微軟首席執行官薩蒂亞 · 納德拉（Satya Nadella）上任以來繼兩年前斥資 262 億美元收購領英後的第二大規模收購。

微軟收購 GitHub 的目的也很明確：在軟體開發領域，GitHub 深受開發者喜愛，微軟通過收購 GitHub 可以直接接觸到數以百萬計高度活躍的開發人員，繼而向開發者推薦一系列工具。而這些工具能夠幫助微軟進一步加深雲端運算服務 Azure 的滲透率。

在此之前，全球最大客戶關係管理（CRM）解決方案提供商 Salesforce 也於今年 3 月宣布，以大約 65 億美元的總價收購軟體開發商 MuleSoft。藉助收購，Salesforce 將加大產品覆蓋範圍，能夠針對企業客戶推出更多的產品。

Salesforce 還表示，收購 MuleSoft 有助於公司成立「整合雲」服務，能夠把傳統的企業內部計算與公共雲中的數據和應用程序結合在一起。

雲市場潛力大 格局初定

截至 2017 年底，網路公司基本上都已上雲，這也意味著以爭奪網路公司為重點的雲行業「上半場」競爭已經結束。靠價格戰和資源圈地盤、圈企業等動作的背後，是雲服務市場巨大的潛力在引導企業和資本。

根據知名市場研究公司 Gartner 發布的最新報告，全球雲服務市場繼續呈現出高速發展態勢，2018 年全球公共雲服務市場規模預計達 3058 億美元，年增率增長 17.5%。預計雲服務呈現出的這種強勁發展勢頭有望在未來 5 到 7 年內仍然保持下去，並預計到 2020 年時，全球雲端運算市場的規模將達到 4114 億美元。

2014 年 - 2020 年全球雲服務市場規模及預測（單位：億美元 %）

（來源：Gartner 前瞻產業研究院整理）

雖然雲服務市場成長時間較短，但市場格局已經初步形成。從市場發展階段來看，美國市場起步最早，發展最快；歐洲市場是重要組成部分；中國市場正在全力追趕。Gartner 的數據顯示，2017 年北美雲端運算市場占據全球 59.3% 的市場市佔率，中國占據全球市場市佔率的 6.2%。

2017 年全球雲端運算區域市場市佔率（單位：%）

（資料來源：Gartner 前瞻產業研究院整理）

從服務商來看，呈現出向巨頭匯聚的特點。頭部由亞馬遜、微軟、IBM 和 Google 四大科技企業占據，尤以亞馬遜「一枝獨秀」。據 Gartner 公布的數據，2017 年亞馬遜 AWS 收入 175 億美元，增速達到 43%，服務規模超過全球 IaaS 領域第二到第十五名廠商總和的十倍。

值得一提的是，中國企業近年也呈現上升之勢。目前，阿里、騰訊、金山已經占據國內公有雲市場前三甲。與此同時，巨頭已經開啟「出海」計劃，估值也隨之攀升。

公開資料顯示，阿里雲已在矽谷、弗吉尼亞、法蘭克福、迪拜、馬來西亞、新加坡、悉尼、倫敦等地開設了數據中心，覆蓋全球 19 個地區 52 個數據中心，今年 5 月估值達 670 億美元；騰訊雲則在海外有 50 個網路節點，覆蓋 30 多個國家地區，估值在去年底達到 33 億美元；金山雲已建有 30 個數據中心，覆蓋全球 7 個區域，估值在 2017 年底達到 21.1 億美元。