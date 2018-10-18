船大難掉頭：IBM營收意外下滑 增長引擎遭質疑 股價深跌7.6%

在長達六年的黯淡營收之後，107 歲的「高齡老人」IBM 銷售增長僅維持了三個季度，這次又不行了。

10 月 16 日周二美股盤後，IBM 公布第第三季財報顯示，當季營收 188 億美元，年增率下滑 2%，不及華爾街預期的 191 億美元；營運業務 non-GAAP EPS 為 3.42 美元，略高於預期 3.41 美元，年增率增長 5%。

財報過後，原本收漲 2.83% 的 IBM 盤後大跌近 5%，股價跌破 140 美元。截至周二收盤，該公司股價年內累跌 5.4%，遠弱於標普 500 大盤同期漲幅 4%。

周三，IBM 在標普 500 成分股中領跌，並嚴重拖累道指藍籌股表現。IBM 收跌 7.63%，報 134.05 美元，創 2016 年春天以來最低。盤中維持深度跌幅，為道指抹去近 70 點。截至周三收盤，股價年內累跌幅度擴大至 11%。

《華爾街日報》分析稱，第三季財報再次提醒市場 IBM 轉型之路的艱辛。與戴爾公司類似，IBM 也在嘗試扭轉傳統的計算機製造商形象，轉而重新聚焦於高速增長的領域，例如雲端運算和人工智慧驅動的服務業等。

很多年來，IBM 首席執行官 Ginni Rometty 都強調對待轉型計劃需要有耐心，今年初公布的去年第四季財報終於在 23 個季度以來首次呈現營收增長，一度被市場視為將收穫更多成長動能。

Stifel Financial 分析師 David Grossman 指出，周二公布的最新財報揭露轉型之役距離終點還很漫長，「這是一個典型的 IBM 季報」，似乎暗示此前的營收三連漲屬於非常態。事實上，市場本身對本次財報預期也不高，營收還算是持平預期，服務業績持續改善，但軟體業務弱於預期。

新增長引擎遭質疑 軟體服務問題更大

IBM 的分析、雲端運算、行動和安全性業務（統稱為「strategic imperatives」）一直最受投資者關注。在獲得市場期待的同時，該公司也將其視為拉動增長的引擎。

值得注意的是，在過去 12 個月中，這一業務營收 395 億美元，年增率增長 13%，較第第二季的 15% 有所放緩。其中，雲端運算業務營收 190 億美元，年增率大增 20%。

此前，IBM 首席執行官 Ginni Rometty 曾為 strategic imperatives 設置了目標——今年收入達到 400 億美元，這意味著該業務將佔到 IBM 總收入的一半以上。就當季數據來看，儘管數字已經很接近，但仍是尚未達標。

在三季報中，IBM 打破了慣例，並未公布上述業務的當季增長情況。但英國《金融時報》自 IBM 首席財務官 Jim Kavanaugh 處獲悉，strategic imperatives 第三季年增率增長 7%，較第第二季的 13% 大幅下滑。

Kavanaugh 還表示，公司致力於在今年年底實現設立的目標。

第第三季，IBM 五個部門之中僅有兩個業績有所增長，且增幅較小。

全球商業服務部門營收 41 億美元，年增率增長 1%，毛利潤率增長 270 個基點；系統部門營收 17 億美元，年增率增長 1%。

此外，

全球融資部門營收 3.88 億美元，年增率大跌 9%；

被華爾街視為業績持續反彈最大希望的認知解決方案部門（Cognitive Solutions）營收達到 41 億美元，年增率下滑 6%；

IBM 最大業務部門——技術服務與雲平台營收則有 83 億美元，下滑 2%，但毛利潤率增長 120 個基點。

去年第四季，IBM 收入創下近 6 年來首度增長，此後連增三季。但彭博社指出，這一趨勢大部分是藉助該公司一年之前開啟的大型主機周期「東風」，但到了第第三季，風已經吹不動了。

金融服務公司 Stifel 分析師在周二的研報中指出，「IBM 仍面臨營收增長方面的難題」，短期內，「東風」將搖身一變成為「逆風」。

野村證券分析師則在上周五的研報中預計，IBM 將在 2019 年下半年重新恢復營收增長。