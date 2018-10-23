〈區塊鏈大應用〉VISA與IBM合作 推出區塊鏈數位身份解決方案

據外媒指出，總部位於美國加州的跨國金融服務公司 Visa(V-US) 將與 IBM(IBM-US) 合作，在 2019 年第一季推出一款運用區塊鏈技術的跨境支付數位身份識別系統。

該系統名為 Visa B2B Connect，將為金融機構提供基於區塊鏈技術的數位身份解決方案，並提供安全地跨境支付處理。據報導，該系統將敏感業務數據，例如銀行詳細資訊和帳號，代幣化並授予特殊的加密辨識符號，提供平台上的交易使用。

Visa 全球商務解決方案主管 Kevin Phalen 表示，該系統將有助於改善欺詐行為。「B2B Connect 的數位身份辨識系統大大減少了今天可能出現在支票、代收代付和電彙的欺詐風險，同時也幫助公司符合金融法規，成為受監管的金融生態系統的一部分。」

從技術上來看，該解決方案將整合 Hyperledger Fabric 架構 (由 Linux 主導，並由 IBM 輸入開發) 與 Visa 的「核心資產」。該公司表示將建立一個可擴展的網絡，並用於財務部門。

IBM 區塊鏈服務總經理 Jason Kelley 表示，該系統是「迄今為止區塊鏈技術改變支付最有力的案例之一。」他表示:「當支付和金融服務技術領域的領導者使用開源技術合作開發時，整個產業環境將受益，IBM Blockchain Platform 和 Hyperledger 技術正在提供真正的商業價值。」

基於 Visa 與 IBM 之間長達 40 年的合作關係，這似乎是一個自然的進展，突顯出了兩家公司致力於確保無懈可擊的跨境支付體驗以及金融交易中最大的安全性、信任和透明度。