彭博虛假報導遭「報復」：亞馬遜取消廣告投放、蘋果未邀請參加新品發布會

「晶片門」虛假報導嚴重侵害了亞馬遜、蘋果的利益，這兩家科技巨頭決定對新聞的發布者——彭博社採取懲罰措施。

科技媒體 BuzzFeed 近日消息稱，亞馬遜的數字媒體採買方 Initiative 已通知彭博社銷售人員，由於預算削減，該公司將取消今年第 4 季度廣告採購。雖然亞馬遜發言人 Grant Milne 表示，取消在彭博社的廣告投放是由於這些廣告錯過了「創作截止日期」，但在亞馬遜內部，上述做法被認為是對彭博社「晶片門」報導不滿的直接回應。

蘋果的報復措施則是禁止彭博參加發布會。BuzzFeed 援引多位消息人士稱，彭博社沒有被邀請參加蘋果本月底在布魯克林舉行的秋季產品發布會。

蘋果預計將在這場發布會上發布台式電腦、筆記本電腦、平板電腦、智能音箱等新產品，蘋果近期已經向多家媒體發出了邀請函，但並不包括彭博社。作為一家主流媒體，彭博社過去曾多次參加蘋果的新品發布會，往往還能獲得獨家採訪機會。

彭博「晶片門」報導惹來眾怒

今年 10 月 4 日，彭博社旗下的《彭博商業周刊》發布一篇深度報導稱，包括蘋果、亞馬遜等近 30 家美國科技企業，都被中國情報機構植入了微型「惡意晶片」，中方可以秘密訪問這些企業的內網。報導指出，蘋果 2015 年在其網路服務器發現了「惡意晶片」。

對於彭博這一報導，蘋果、亞馬遜等公司一致予以譴責。亞馬遜抨擊彭博社的記者胡作非為，蘋果 CEO 庫克稱彭博的指控「子虛烏有」。庫克公開表示，彭博社的采編人員從未向蘋果透露其掌握的所謂證據的細節，「我們把公司翻了個底朝天，包括電子郵件記錄、數據中心記錄、財務記錄和運輸記錄等等，但是最終的結果只有一個：他們指控我們的事情不存在。」

蘋果、亞馬遜、超微紛紛要求彭博撤銷報導，蘋果更是史上首次要求媒體撤稿，但目前「晶片門」報導仍然在彭博社網站可見。