〈區塊鏈大應用〉阿里雲向中國境外地區推出區塊鏈即服務

中國最大的線上零售商阿里巴巴 (BABA-US) 的雲端運算部門宣布將區塊鏈即服務 (BaaS) 產品擴展到中國以外地區市場。阿里雲在一份聲明中透露，BaaS 產品將在美國、歐洲和東南亞國家推出。

「我們在中國的客戶已經從我們的 BaaS 平台中獲益，我們很高興將這項服務擴展到全球其他企業客戶。」阿里雲在一份新聞稿中表示。

阿里雲的 BaaS 不僅支持 Hyperledger Fabric 區塊鏈應用程式，同時也支持由螞蟻金服開發的 Ant Blockchain。阿里雲的 BaaS 應用包括智慧合約、財團區塊鏈管理、自動化部署和各種軟體開發套件應用程序。

儘管阿里巴巴的創始人馬雲是知名的反比特幣者，但現在阿里巴巴已經成為區塊鏈技術的忠實信徒。 馬雲表示，分散式帳本技術可以用來實現無現金社會，同時消除腐敗等社會弊病。

「我特別關注無現金社會和區塊鏈技術。我和阿里巴巴的工作是將世界推向無現金社會。可以讓每個人都平等，並獲得他們需要的錢，同時確保這是可持續的，且透明的。我討厭腐敗，我不希望有人通過骯髒的方式來剝奪。這就是我們想要一個無現金社會的原因。」

阿里巴巴已經在分散式帳本技術的研究和開發方面投入了大量資金。據外媒報導，阿里巴巴在 2017 年提交了全球區塊鏈專利的 10% 以上。在發布的 406 項區塊鏈專利中，其中 43 項由阿里巴巴提交，其他中國科技巨頭如百度 (BIDU-US) 和騰訊 (0700-HK) 皆緊隨其後。

目前，阿里巴巴正運用區塊鏈技術來提高食品的可追溯性，以遏制假冒產品。2017 年，阿里巴巴與郵政服務公司澳洲郵政和天然健康公司 Blackmores 合作，使用分散式帳本技術確保真正的食品從澳洲運往中國。

此外，阿里巴巴的物流子公司 Lynx International 也在跨境航運業務中應用區塊鏈技術，以追蹤有關進口貨物的所有相關資訊，包括生產、運輸方式、海關，檢查和第三方驗證的詳細資訊。