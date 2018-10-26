第二輪科技股泡沫終於開始破裂了？

還記得美銀美林首席策略師 Michael Hartnett 在 3 月底發出的警告嗎？他說，貨幣政策從量化寬鬆轉向了量化緊縮、全球貿易戰和美國政府監管趨嚴，這三大利空將催生自上世紀末網路泡沫之後的第二輪科技泡沫崩裂。

如今看來，這則預言似乎正在成為現實。

歷經數周的劇烈震盪之後，美國科技龍頭股和明星股的上漲動能顯著消退，電商股跌勢尤為慘烈。

那斯達克 100 指數正向着近十年來最大單月跌幅奔去。追蹤該指數的 Invesco NASDAQ Trust ETF 價格在昨日盤後時段下跌 2.4%。那斯達克指數則進入回調區間。

這波下跌的導火索是谷歌母公司 Alphabet 和亞馬遜發布的財報令人失望。昨日盤後，兩家科技巨頭的第三季盈利增速均高於市場預期，但營業收入年增率增速均不及市場預期。

這意味著，這兩家電商巨頭的收入高增長勢頭可能走到了終點。

受財報低於預期拖累，Alphabet 股價盤後一度重挫逾 5%，亞馬遜（Amazon）大跌逾 9%。

然而，值得注意的是，盤後股價下跌的可不只是 Alphabet 和亞馬遜。整個 FANG 四檔股票昨日在常規交易時段漲幅在 3-7% 不等，收復了近幾周市場重挫期間的部份跌幅，這種日內反彈的行情卻在盤後未能持續。

華爾街見聞今晨提及，昨日盤後，科技龍頭股一改日內交易時段的上漲態勢，盤後再度開啟拋售潮。Facebook 跌超 2%。奈飛（Netflix）跌超 3%。AMD 日內收跌逾 15%， 盤後再跌 2.8%。蘋果公司（Apple）跌 0.9%。

在這波 10 月的大規模拋售之前，科技股漲勢喜人。亞馬遜當時的年內漲幅高達 53%，Alphabet 漲幅為 14%。然而，最新的拋售潮使得科技股嚴重受挫。FANG 股票（下圖）走向頹勢。截至目前，亞馬遜累計跌去 11%，Alphabet 跌了 8%。

關鍵問題在於：此次亞馬遜和 Alphabet 只是營收增速不及預期，程度並不算特別嚴重，盈利增速均超過預期。為何拋售卻如此猛烈，而且拖累整個科技板塊下挫？

Chantico Global 首席執行官 Gina Sanchez 認為，科技巨頭是市場情緒的試金石。投資者需要看到這些領頭羊企業重新建立領導力，才能讓人認為近日的股市暴跌是短期的。否則，它可能代表着股市將進入長期的重新定價階段。

美國金融部落格 Zerohedge 分析稱，當投資者不再過於關心科技公司的盈利峰值數據時，他們在二級衍生品市場所能做的可能只有先拋售再說了。

畢竟，在下跌態勢中，比的就是看誰跑得快。

受美國科技股盤後下挫影響，科技股周五領跌香港股市，騰訊控股一度失守 260 港元整數關口，市值跌破 2.5 兆港元。

值得警惕的是，亞馬遜和 Alphabet 的營收增速不及預期可能只是開始。在華爾街見聞會員文章《全球資產緣何大跌？真正的元兇是 WACC》一文中，曾經提到貿易摩擦帶來的成本壓力將可能傳導至通膨端，加速利率的上行。越來越多的公司財報在顯現這一影響。

文章稱，伴隨著越來越多的三季報披露，關稅對於美股的拖累和影響將被不斷被正視，川普殺敵一千自損八百的招數面臨枯竭，他手裡的牌越來越少。