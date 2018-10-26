亞馬遜廣告業務突飛猛進 挑戰谷歌和臉書

通常亞馬遜 (AMZN-US) 發布財報，眾人的焦點大多集中在：營收、獲利和該公司的雲端計算業務 (AWS)。但是本次亞馬遜 25 日發布第 3 季財報時，所有的目光都集中在另一個重點：亞馬遜的廣告服務。

長期以來，亞馬遜一直是谷歌 (GOOG-US) 和臉書 (Facebook) (FB-US) 廣告霸主的挑戰者，而且它表現得很好。隨著亞馬遜越來越成為人們尋找購物的第一站，廣告商正從谷歌和臉書抽出預算費用，並將其轉移到這家電商巨頭。

亞馬遜 2018 年上半年在「其他」部門業務帶進 42 億美元的營收，最主要就是廣告業務，比 2017 年上半年同期成長了 135%。

亞馬遜第 3 季度的「其他」部門營收達 25 億美元，超越財務數據提供商 FactSet 調查的分析師預計的 23.9 億美元，比去年同期成長 1 倍以上。在 10 月 17 日發布的獲利預覽中，Cowen and Company 分析師 John Blackledge 將廣告業務視為亞馬遜三大「核心槓桿」業務之一，另兩項是電子商務和 AWS。

本月稍早，外電報導指出，部分廣告商將其搜索預算的一半從谷歌轉移到亞馬遜，其中一位未透露姓名的代理商高管指谷歌搜索廣告「不適當」。

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 也在 25 日發表財報。

根據品牌研究公司 Survata 2017 年 12 月調查顯示，近 50% 的產品搜索始於亞馬遜。

研究公司 eMarketer 9 月將亞馬遜提升到美國數位廣告平台第三位，僅次於谷歌和臉書。該公司還將其對亞馬遜 2018 年美國廣告收入的預期幾乎翻了一倍，達到 46.1 億美元，使其在美國數位廣告市占率達到 4.2%。

eMarketer 預測高級主管 Monica Peart 當時表示，「新增的搜索流量為第三方賣家提供了競標亞馬遜關鍵詞的理由。」