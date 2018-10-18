車市銷量數據出爐，長城汽車捍衛“長城”早設局

10月15日，受增長表現乏力的9月銷量業績影響，港股和A股的汽車板塊股價集體受創。截至當日收盤，20多支個股中，僅比亞迪錄得1％微漲，其餘均全線重挫，其中長城汽車（601633-SH）以9.40%的跌幅領跌A股整個板塊，接近跌停；北汽藍谷（600733-SH）、長安汽車（000625-SZ）跌幅逾7%。而港股汽車板塊亦未能倖免，長城汽車（02333-HK）最終錄得2.90%的跌幅。

（截至10月15日收盤，長城汽車股價）

根據中汽協近日公佈的數據顯示，9月汽車產銷依然延續了7月份以來的低迷走勢，同比下降11.6%，其中乘用車銷量同比下降12.0%。以乘用車品類為主的上市車企是上個交易日股價大跌的主要標的。

乘用車品類中SUV同比下降10.1%，轎車銷量同比下滑13.4%。年初至今的汽車累計銷量同比僅增長1.5%，較1月至8月的累計增速下降2.0個百分點，乘用車累計同比增速降至僅0.6%。商用車方面，受客車與貨車兩方面的拖累，銷量同比下滑8.4%。其中，貨車銷量下滑7.9%，因重卡繼續同比下滑23.1%。新能源車方面，銷量勢頭繼續保持，同比增長54.8%，受插電混動乘用車拉動，本年累計銷量同比增81.1%。傳統的“金九”呈現出需求的疲弱不景氣的情況，令許多投資者對今年第四季度的銷售更為擔憂。面對整體疲弱的汽車市場，SUV環比增長近40%的長城汽車似乎早有應對招數。

聯姻寶馬，聚焦新能源

新能源汽車向來不是長城的長處和主打產品，但是與寶馬形成戰略聯盟，長城希望將風險與研發開銷捆綁，從而形成規模效應。早在華晨寶馬和寶馬的合作浮出水面之前，長城與寶馬的也已經呼之欲出。

今年2月23日，長城汽車發佈公告，稱已與寶馬簽署合作意向書，雙方共同成立合資公司，合作將聚焦在新能源汽車和未來技術方面；5個月後，長城與寶馬的合作在中國國務院總理李克強和德國總理默克爾的共同見證下正式落地，簽署合資經營合同，並將其合資公司命名為光束汽車有限公司，投資總額達51億，預計標準年產能16萬輛，該合作項目也是寶馬在全球範圍內首個純電動車合資項目。

（圖片來源：汽車之家）

長城與寶馬的合作亮點在於，雙方打破三十多年來外資車型國產化的合作模式，不再是簡單地把寶馬車型國產化，或是將長城現有的中低端產品線的電動車導入合資企業中，而是集共同研發、生產及銷售於一身的“技術+市場”互換的商業合作模式。值得留意的是，在2月公開的合作意向書中有言，本次合作長城汽車或其關聯方將成為多數股東，寶馬或其關聯方成為少數股東；但落地的合同卻顯示雙方乃是各對半分的股比模式，從側面反映出合作雙方於項目所投入的資源比重相當。

那麼這次牽手，與華晨寶馬跟寶馬之間的合作又有何不同？長城汽車相關負責人曾公開表示，華晨寶馬股權放開是順應6月底國家發布的《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2018年版）》需要，與長城寶馬合資項目並非一碼事。華晨寶馬將是承接寶馬傳統動力車型國產化的唯一合資車企，仍為寶馬之於中國戰略中的重要部分。而與長城合資，則是為率先實現其MINI品牌電動車型的國產化。對寶馬來說，長城在高端SUV市場的持續突破所帶來的產量規模是它看重的。截止9月，WEY品牌2018年年度累計銷量已經超過10萬輛，位列15萬至20萬元SUV市場區間前三甲，中國品牌第一名。

劍指全球第一，用SUV捍衛護“城”河

2017年2月，魏建軍在“哈弗百萬，冠軍榮耀”的慶典活動中提到，哈弗SUV 2020年的年產銷目標為200萬輛，長城要籍此成為全球最大的專業SUV廠商。據公司資料介紹，公司擁有保定（含徐水）及天津兩大生產基地，其中天津整車、零部件已經全部達產，徐水整車一工廠、二工廠已投入使用，整車三廠將主要生產新H6和WEY系列產品，目前規劃產能10萬輛。如此具備前瞻性的佈局，秉承了魏建軍一貫的“鐵​​血統治”風格，而更早在2013年，魏建軍就已經訂下以SUV為主的高端車型來構建長城汽車的護城河，從佈局已久到推出哈弗品牌獨立發展，再到大手筆加碼投資，魏建軍正在不斷向自己預設的目標邁進——要把哈弗SUV做成絕對第一，世界級的第一，與路虎和JEEP比也是第一。

（哈弗品牌獨立發布會現場 圖片來源：騰訊汽車）

2013年3月，長城汽車於哈弗品牌百萬輛下線儀式上宣布哈弗品牌的獨立；同年9月，長城一向節儉的魏建軍將以長城自有資金對徐水哈弗公司追加投資25.92億元，該次追加的資金形成約整車20萬輛產能，主要生產和測試長城汽車未來以SUV為主的高端車型。在魏建軍看來，高端化是一個相對概念，長城汽車的高端化是推出自主品牌，產品向高端市場解禁，高端化建立在更好的盈利和回報基礎上。

其實回顧SUV汽車帶來的銷售增長情況來看，魏建軍的野心並未狂妄自大，而是有備而來。從銷量來看，SUV汽車市場紅利餘波仍存，體現在SUV環比增長依然高速。哈弗系列通過多年來在汽車細分領域特別是SUV領域的深耕細作，於業績低點來臨前的，長城汽車累計的107萬輛銷量（2016年）中，SUV銷量就為94萬輛，其中哈弗H6已蟬聯車企SUV車型銷量冠軍。

WEY品牌銷量提升，雙管發力齊突圍

作為為國內自主品牌汽車龍頭，長城在SUV領域是有顯著優勢的，一是表現在其較豐富和的產品線上，包括哈弗、WEY、風駿、長城等品牌；二是表現在其核心車型哈弗H6穩居緊湊型SUV的霸主之位。但是，2017年因受促銷去庫存及年終獎分攤每月發放等因素影響，公司在上半年的營業收入同比下降1.46%，淨利潤同比下降50.87%；下半年由於哈弗新H6及WEY 系列車型上市，銷量爬坡，銷量和業績增速有回升之勢。

2017年4月公司核心車型哈弗H6推出搭載1.3T和2.0T直噴發動機的車型，相比原H6車型更具燃油經濟性和動力性，實施上長城是具備研發和技術實力的，其於今年起H6系列車型將匹配公司自主研發的7DCT自動變速器，能顯著降低成本和自動變速器供應風險。根據2018 年半年報顯示，長城在上半年實現歸母淨利潤同比52.73%增長主要是因優化產品結構所致，WEY品牌產品銷量佔比提高帶動盈利能力提升。本身的研發疊加寶馬的加持，H6系列及WEY系列車型產品線不斷豐富，將會是長城汽車鞏固SUV霸主地位的兩大殺手鐧。

（長城汽車旗下各系列車型 圖片來源：公司官網）

上月13日、14日和17日，魏建軍連續增持長城H股，增持股數分別為837.5萬股、331.6萬股和1328.3萬股，增持均價分別為4.3港幣、4.5港幣和4.5港幣，累計增持股數後其持股比例佔已發行股0.81%。此次增持是魏建軍首次增持長城H股，增持規模較大，彰顯了管理層對未來經營和股價信心。目前公司H股股價對應2018年市淨率僅為0.69倍，處於行業和公司股價歷史估值底部，而公司現金流充足，截至1H18貨幣資金達到81.25億元，如果按照去年分紅比例31%不變，當前股價對應2018年股息率超過5%，有足夠安全邊際。