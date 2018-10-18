友邦今開高走低 看好長遠前景 高盛砍目標價但重申買入

友邦保險 (1299-HK) 遭高盛下調目標價，由港幣 80 元降至 78 元。不過仍看好友邦長遠前景，增長動力猶存，重申「買入」評級。今 (18) 日友邦股價開高 1.78%，隨後走低，截至發稿，報港幣 61.8 元，漲幅收斂至 0.57%。

圖：新浪財經

高盛報告指，短期友邦受到 3 大宏觀因素困擾：

1、美元升值，而人民幣及東盟地區貨幣貶值，令非美元計價的保單將承受兌換損失。 2、美 10 年期債券殖利率上升，意味債券價格節節敗退，友邦可能需承受帳面損失。 3、中美貿易戰持續，短期將令友邦新業務價值減慢。

高盛認為，友邦目前股價跑輸中國保險股約 4%，並調低友邦今年至 2020 年的每股盈餘預測 4% 至 21%。

報告指，當週邊宏觀因素穩定後，友邦股價將會更緊貼其反映壽險未來獲利能力指標的新業務價值，及內涵價值成長走勢。

展望第三季業績，高盛表示，友邦第三季新業務價值較上季難有重大復甦。若以固定匯率計，該集團新業務價值年增 15%，單計香港的新業務價值料則年增 20%。

不過，友邦大陸新業務價值成長減慢，加上泰國業務成長亦減緩，預料將抵銷香港利多表現。

同樣給予友邦「買入」評級的德銀指出，友邦市值吸引及具備防守力，加上能捕捉亞洲地區成長潛力，認為投資者可逢低進場。