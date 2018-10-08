過度仰賴美元 流動性緊縮造成全球壓力測試

外媒《彭博》報導，美國國債殖利率和美元目前的上漲對全球金融體系構成了重大壓力測試，因自上次 2008 年金融危機以來，全球金融體系已更加依賴於美元。

南非 Nedbank 集團的策略師 Mehul Daya 和 Neels Heyneke 分析了美元在過去危機中的資金流動性作用，在一份報告中，他們認為「美元走強和全球資本成本上漲，是完美的流動性緊縮」。

升息與經濟似乎有關聯 / 圖：彭博

十年前全球金融危機的一個關鍵特徵是美元長期短缺，最終促使美聯準會 Fed Reserve 與十幾家中央銀行建立互換額度，以緩解資金流通壓力。

然而，自那時以來世界已經翻了一番：根據 BIS 銀行的估計，美國以外的借款人 (不包括銀行) 的美元信貸從 2007 年底的 9.5% 升至今年 3 月份的全球 GDP 的 14%。

由於美元隨著美債殖利率上漲而攀升，這將對沒有美元收入的人構成壓力測試。基準 10 年期美國國債殖利率週五攀升至 3.23%，為 2011 年以來的最高水平。彭博美元現貨指數在過去 6 個月中上漲了 5.6%。

BIS 經濟學家 Inaki Aldasoro 和 Torsten Ehlers 上個月在一篇論文中寫道，美元信貸增長速度超過了所有主要新興市場地區的其他外幣。他們認為這是一種危險，因為「當美國利率上升時，國際債券投資者往往會迅速撤退」。

他們表示，對於持有新興市場資產的基金經理而言，美元升值也會「增加尾部風險」。

Daya 和 Heyneke 上個月在一份單獨的文件中得出結論，「隨著全球經濟和金融體系變得更具系統性槓桿作用，他們對全球資本成本變化的敏感性增加了，因此，我們認為下一次經濟危機可能比以前更嚴重」。