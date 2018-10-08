〈每週CFTC報告〉投機者轉為看空歐元 日圓淨空單續飆

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 於週五 (5 日) 公布交易者持倉報告，截至 10 月 2 日一週，投機者持有的美元指數淨多單略為攀升，歐元和日圓的淨空單則大幅飆升。

美元指數

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾上週三 (3 日) 表示，美國離達到自然利率 (natural rate) 還有一段路要走，暗示將持續逐步升息。美元指數的非商業性持倉變化不大，數據截止的一週，淨多單微升 27 口至 37036 口，但淨多單規模已連續 9 週維持在 3 萬口以上水平。

美元指數持倉量變化

美元持倉是以兌 6 種主要貨幣 (日元、歐元、英鎊、瑞郎、加元和澳元) 的整體部位計算，根據《路透社》的金額計算，截至 10 月 2 日當週，美元的淨多單規模達 266.8 億美元，比前一週增加 35.1 億美元，為 2016 年 12 月 13 日以來的最高水平，當時數值為 280.1 億美元。

主要貨幣持倉量一覽

數據截止的一週，投機者的日圓、歐元和墨西哥比索持倉量出現大幅變化。受益於新版「美墨加協定」(USMCA)，墨西哥比索淨多單持續攀升，劇增 22431 口至 73829 口。

主要貨幣持倉量變化

另一方面，儘管避險貨幣瑞士法郎和日圓通常走勢雷同，但瑞士法郎近期受到歐洲增長力道減弱支撐，日圓則因美日利差擴大走弱，投機者連續 5 週增加看空日圓力道，數據截止的一週，日圓淨空單增加 29327 口，總規模達 114046 口，為今年 2 月 13 日以來的高點。

義大利總理 Giuseppe Conte 於 3 日表示，將調降義大利財政赤字目標，未來 2 年的財政赤字與 GDP 比將分別降至 2.4% 與 2.1%，但仍高於歐盟的 2% 限制。數據截止一週，投機者對歐元看法由多轉空，空單增加 10797 口，淨空單 7101 口。

美債

10 年期美債殖利率上週飆破 3.2%，導致美股走跌，但大型交易者看空美債情緒略微下滑，截至 10 月 2 日一週，10 年期美債多單增加 16124 口，淨空單規模下滑至 740192 口。