〈中國再降準〉人行官員談人民幣：機制正確 不怕匯率「點位」不回來

中國人民銀行昨 (7) 日意外降準 1 個百分點，今 (8) 日早盤離岸人民幣一度跌逾 200 點，跌破 6.91 大關，隨後迅速形成反攻，一度升破 6.9 關卡。

人行貨幣政策委員劉世錦最新發文表示，破 7 論和保 7 論都忽略了均衡是動態的，強調只要機制正確 不怕匯率「點位」不回來，引發市場關注。

離岸人民幣兌美元今天早盤八點左右一度貶值超過 200 點，一早就跌破 6.91 關卡，最低來到 6.9154，不過隨後快速反攻，早上九點後升破 6.9 關卡，最高來到 6.89。

離岸人民幣今日早盤走勢 (圖自新浪財經)

隨後今天開出的人民幣中間價下調 165 點報 6.8957，創下 2017 年 5 月以來新低。

值得注意的是，人行貨幣政策委員劉世錦最新撰文表示，目前市場所謂的「破 7 論」和「保 7 論」都忽略均衡是動態的，有漲有跌是外匯市場的常態，人民幣仍屬相對強勢。

他表示，應該以平常心看待人民幣匯率的波動。針對社會上對人民幣貶值的擔憂和守住某個「關口」的主張，劉世錦強調，重要的不是具體「點位」，關鍵是匯率機制要正確。只要機制正確，不怕「點位」不回來。

西南宏觀團隊認為，人民幣匯率存在一定貶值壓力，但認為依舊有序可控。報告指出，人行降準代表美中利差會繼續收窄，貶值壓力固然會增加，但不代表匯率貶值將失控。

不過，國泰君安研究報告顯示，人行 2016 年第二季貨幣政策執行報告曾指出，頻繁降準會大量投放流動性，促使市場利率向下，加上這道信號意義較強，容易強化對政策放鬆的預期，導致人民幣幣貶值壓力加大，外匯儲備下降，這也是 2016 年儘管也有經濟向下壓力，但人行始終未曾降準的原因。

國泰君安指出，這回和 2016 年的不同在於，人行實施了逆週期因子、遠期售匯準備金等外匯宏觀審慎管理措施等來應對人民幣貶值壓力，因此貨幣政策可有更多自由度來應對國內經濟基本面壓力。但國泰君安提醒，要警惕若美元指數持續走強，人民幣匯率會持續有壓。