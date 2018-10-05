全球債市暴跌意味著什麼？流動性危機來了

在十年期美債殖利率飆高影響下，全球主要債市價格大幅下跌、殖利率顯著走高。

美國 10 年期公債殖利率昨日一度突破 3.2%，創出 2011 年以來最高水平。這帶動美債殖利率曲線整體上移。30 年期美債殖利率突破 3.35%，創出多年高位。5 年期美債殖利率突破 3% 至 3.079%。

其他主要公債也未能倖免。日本十年期公債殖利率漲至 0.16%，創 2016 年 1 月來新高。英國十年期公債殖利率觸及 2 月 15 日以來最高的 1.663%，為 2 月 15 日來最高。中國五年期美元債殖利率約為 3.2%，比一年前高 0.15%；中國十年期美元債殖利率約為 3.5%，比去年十月高出 0.25%。

摩根大通全球債券殖利率指標逼近 2.7% 高位，這被一些分析師視為全球金融市場的「末日危機水平」。

關鍵問題是：全球主要債市重挫究竟意味著什麼？

南非最大銀行之一 Nedbank 的兩位分析師 Mehul Daya 和 Neels Heyneke 認為，在所有形形色色的說法中，最重要的一條莫過於悄然浮現的流動性危機。

兩人表示，美元流動性緊縮引發美元走強，風險資產特別是新興市場資產承壓，這使得今年上半年全球金融市場環境顯著趨緊。

從以往的歷史來看，全球主要公債殖利率曲線趨平甚至反轉的現象，往往是與流動性緊縮同時出現的。當前也是如此，美債殖利率曲線距離反轉已相距不遠。

「在全球流動性收縮的環境裡，我們相信摩根大通全球債券殖利率最終會突破 2.7%。」兩人在報告中這樣寫道。

一旦上述指標果真突破 2.7%，全球資本成本無可避免地將進一步攀升，屆時市場將開啟新一輪避險行動。

Mehul Daya 和 Neels Heyneke 認為，無論是全球流動性緊縮還是美債殖利率曲線倒掛，都不是什麼好事。儘管美國經濟目前依然表現強勁，但全球流動性緊縮最終將對其造成壓力。因此，「美國比大多數預測者所料想的更加接近經濟衰退。」

他們表示，伴隨著資金成本出現全球範圍內的攀升，其將施壓全球經濟創造流動性的能力，因此，未來 6 到 12 個月，全球經濟增長和風險資產價格的前景很有可能遭受打擊。