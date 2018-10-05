〈陸晶片駭美企〉彭博報導重擊香港科技股 台股遭拖累跌逾200點

據《彭博商業周刊》報導，包括蘋果、亞馬遜在內，共有近 30 家企業，遭中國駭客晶片攻擊；該消息引發投資人對中國製電子零組件的疑慮，今 (5) 日香港科技股應聲重挫，台股亦遭拖累，收盤大跌逾 200 點。

聯想股價先遭殃

《彭博商業周刊》的報導，使聯想集團 (0992-HK) 股價遭殃，摩根大通最新報告指出，雖然報導內容未直接涉及聯想，但可預期的是，短期內，美國極可能減少進口伺服器，建議「做空聯想股票 6 個月」；截至週五午盤，聯想股價重挫逾 17%，早盤跌幅一度達 23%。

不只聯想，摩根大通亦考慮做空緯創，主因在於，彭博報導稱，美超微電腦 (Super Micro Computers) 的伺服器供應鏈廠商，已遭中國駭客晶片滲透，而緯創有 2 成左右的伺服器業務，來自美超微電腦。

美超微電腦週四股價慘跌逾 4 成，緯創今日股價收跌 4.36%。

台股跌逾兩百點

台股週五收跌 201 點，10 月以來，週線大跌 489 點，市值蒸發約新台幣 1.47 兆元。

除受香港科技股拖累外，美軍擬在台灣海峽、南海軍演的消息，以及美國副總統彭斯 (Mike Pence) 昨日在演講時，批評中國並力挺台灣的言論，皆影響台股表現。

彭斯稱，中國遊說 3 個拉美國家與台灣斷交，轉而承認中國，是威脅台海穩定的行徑；他強調，台灣擁抱民主制度，「為所有中國人民，展現了一條更好的道路。」

美債殖利率飆升

美國 10 年期公債殖利率於週四升破 3.2%，漲至 7 年新高，昨日美股收跌，台股也難逃影響。

週四美股收低，道瓊工業指數收跌 200.91 點 (0.75%)，至 26627.48 點；標普 500 指數收跌 23.9 點 (0.82%)，至 2901.61 點；那斯達克指數收跌 145.58 點 (1.81%)，至 7879.51 點。

利率上揚，將使借貸成本增加，恐影響企業獲利，甚至壓抑經濟成長；另一方面，殖利率走高，也可能使資金由股轉債，不利股市表現。