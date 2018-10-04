〈陸晶片駭美企〉傳蘋果、亞馬遜也遭攻擊 前世銀資安主管：中國間諜活動續增

據傳包括蘋果、亞馬遜在內，共有近 30 家企業，遭中國駭客晶片攻擊；對此，前世界銀行資安主管 Tom Kellermann 認為，在美中貿易戰情勢升溫之際，中國的間諜活動，也持續增加。

彭博商業周刊引述美國政府消息人士說法，稱此駭客攻擊，是美國企業迄今為止，「最嚴重的供應鏈入侵事件」。

報導稱，匿名消息來源指出，中國把駭客晶片植入美超微電腦公司 (Super Micro Computer) 銷售的主機板，藉此入侵伺服器；這些主機板，在中國工廠生產過程中，就被解放軍旗下的特務人員植入駭客晶片。

據傳，早在 2015 年，蘋果和亞馬遜就已發現駭客晶片，並向政府機構報告。

不過，蘋果與亞馬遜皆透過電子郵件發表聲明，駁斥該報導。

蘋果聲明稱，「我們感到非常失望」，彭博的記者對於其消息來源可能提供錯誤資訊一事，並未抱持「開放態度」。

蘋果聲明指出，該報導可能是將錯誤消息，與 2016 年的伺服器受感染事件混淆。

根據 CNBC 報導，曾任世界銀行資安主管的 Tom Kellermann 表示，近年來，中國的間諜活動不斷增加。

Kellermann 強調，「在美中貿易戰情勢加劇之際，更是如此。」

10 月 3 日，美國國土安全部 (DHS) 針對疑與中國政府有關的駭客集團「雲端跳躍」(cloudhopper)，發布技術警報。

DHS 稱，該集團從事網路間諜活動、盜竊智慧財產，且正對科技服務供應商發動攻擊，竊取客戶資料。