〈分析〉中國選在此時發行主權債券 背後打的是甚麼算盤？

中國本 (10) 月計畫發行 30 億美元的主權債券，之所以選在貿易戰的敏感時刻發債，外界解讀中國要藉此測試全球投資人信心。

中國之所以香港發行 30 億美元的主權債券，是過去 14 年來中國第三度發行美元計價的債券。本次發債時間格外敏感，在於中美貿易爭端不斷升級，近期更爆出中國利用駭客晶片入侵近 30 家美國企業伺服器，讓兩國緊張關係更為升溫。

外電報導，消息人士指出，中國下周可能向投資人提供 5 年、10 年和 30 年期公債，投資人電話會議計劃在 10 月 9 日召開。中國財政部已委託 12 家銀行，包括德意志銀行和高盛等外資銀行承銷該發債案。

有信貸分析師指出，去年中國發行的美元債券沒有做評等，而之前穆迪和標普均下調中國評等。分析師認為，即使貿易戰還在進行，目前中國方面想營造主權信用相當強勁的形象。

去年中國籌資 20 億美元時，引來超過 10 倍的投標，有銀行界人士表示，中國債券較為稀少，預計今年需求很可能根據年一樣強勁，預估每筆規模設為 10 億美元。

分析師也預期，去年沒有的 30 年期的債券很可能最受關注，票息預估會在 4.5% 之上，對中資銀行來說會相當有吸引力。

不過，分析師也預估，利差很可能像去年那麼窄，尤其今年中國經濟情勢比去年來的差。「難以判斷利差是否應該這麼窄，以及中國主權信用風險情況是否仍然較強勁。」

此外，中國也會在下周發行人民幣 45 億元的離岸人民幣債券。