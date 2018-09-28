歐買尬旗下歐付寶擴大服務 協助銀行建置電子支付系統及行動支付App

歐買尬 (3687) 旗下歐付寶及綠界科技，為協助政府政策於 2025 年達成行動支付普及率 90% 的目標，以目前所有銀行越來越重視消金業務的剛性需求來看，決定結合集團資源擴大服務範圍並積極協助銀行建置其自有品牌的電子支付系統、行動支付 APP 等服務，以及提供銀行客戶之支付系統需求、資安聯防、雲端電子發票等各種政府政策之服務。歐付寶於 2015 年拿到金管會核可之第一張電子支付執照，多年來深耕支付系統的每個環節。歐付寶董事長林一泓指出，支付市場太大，其成熟需要有更多兼營電子支付的銀行真正加入市場推動，才能加速產業的成熟，以利在台灣形成一個良善的支付生態系，這絕對不是任何單一或是少數廠商單打獨鬥可以完成的。



林一泓表示，歐付寶目前已積極協助數家大中小型銀行，了解每一家銀行本身獨特的市場地位與需求，協助其建置銀行自身品牌獨立的電子支付系統以及行動支付 APP。除此之外，更提供銀行之客戶建置其特殊支付系統需求，如電子禮票券發行及核銷、會員儲值系統、資安聯防、雲端電子發票等各種政府數位化政策方向之服務。



對銀行及保險業最終希望達成的目的是，擴大銀行對客戶消費金融的需求與掌握度，方能在適當的時間、地點提供更準確與貼心的金融服務。林一泓說，例如銀行的客戶在進入商店時，APP 會自動提醒會員優惠專案，並利用 APP 於所有商店消費而不再需要拿出信用卡所以個資支付更安全，更可以結合 AR 寶可夢的遊戲抓寶形式，將人潮導流至銀行的特約商店中消費，若是需要各種形式的借貸更可於手機線上迅速完成。另外，若銀行與保險合作，則可以在客戶出國路上快接近機場時，自動跳出購買旅遊平安險的提醒、進入醫療院所自動跳出保單內容等等。



有鑑於銀行要自行開發上述系統曠日廢時且所費不貲，故歐付寶希望將過去幾年來的經驗，一起分享給所有想要進入此市場的銀行，最後銀行則是靠本身的特有競爭力取勝來佔有一席之地，而不需擔心資安與技術及法規等等問題。林一泓比喻這就像是所有券商到最後並不太會養自己的團隊來維護看盤下單系統一樣，最後幾乎都是用系統商最穩定多功能的版本，雖然市場上仍有幾家還不錯的系統商，但目前尚沒有一家有專業的支付實務經驗，且熟稔這麼多的金融及反洗錢法規，歐付寶跟綠界擁有近百位研發團隊，最能滿足銀行需求的系統提供者。