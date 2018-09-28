寶成力拚產線調整 下半年製鞋稼動率有望回升

寶成 (9904) 上半年因部分品牌縮短交期，導致製鞋業務衰退，然在零售業務成長下，前 8 月營收仍較去年小幅成長。法人表示，寶成部分客戶因縮短交期，並減少批量下單，改採多次追單模式，導致寶成生產空窗期增加，而下半年在持續進行產線調整下，製鞋稼動率下滑情形可望逐步好轉。而在獲利方面，法人提到，寶成上半年除受到製鞋稼動率下滑影響，為提升零售消費體驗，在人員及行銷費用的支出也相對成長，進而影響獲利表現，然在業外南山人壽獲利貢獻下，上半年獲利仍較去年成長 13.6%。



展望 2019 年，法人認為，寶成在製鞋業務的生產調整完成，營收及獲利表現有望恢復成長；零售業務則將持續擴大據點，並加深消費互動，維繫同店成長率，雖費用會侵蝕獲利表現，但幅度則可望較今年趨緩。