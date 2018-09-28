特斯拉執行長馬斯克遭提告 貿聯無端受累回測前波低點

電動車大廠特斯拉 (Tesla) 執行長馬斯克 (Elon Musk)，遭到美國證券管理委員會（SEC）提告詐欺，27 日公司股價在盤後交易中重挫 11.71%，連接線供應商貿聯 - KY(3665-TW) 也受拖累，今日盤中股價重挫 7.3%，最低來到 139.5 元，回測前波低點。

馬斯克 8 月在推特發文，宣稱已獲公司下市所需資金，當時特斯拉要私有化消息一出，激勵特斯拉股價走揚，當時消息一出，激勵特斯拉股價走揚，不過半個多月後，馬斯克突然宣布將停止私有化一事，他主張是股東反彈才終止計畫，也導致股價震盪，SEC 認為馬斯克的行為已經嚴重擾亂特斯拉股票，對投資人造成損害，27 日向美國曼哈頓聯邦法院提起訴訟，指控他涉及證券詐欺。

SEC 也尋求法官的命令，希望未來能禁止馬斯克擔任上市公司的高級職員或董事，以及未指明的罰款。

雖然特斯拉公司被沒有被起訴，且營運生產均不受影響，但訴訟消息公布後，特斯拉股票在盤後交易中下跌 11.71% 來到 271.50 美元，貿聯也受池魚之殃，股價再度摔落 150 元之下。

貿聯下半年可望受惠資訊產品步入旺季、醫療及工業用線拉貨動能持穩，加上電動車用線束也可望隨特斯拉周產能成長至 6000 輛，推升營運表現成長，但近期飽受特斯拉消息干擾，股價走勢略顯疲弱。