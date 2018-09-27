歐買尬旗下歐付寶定位大轉彎 將協助銀行打造自有品牌電子支付系統

遊戲研發商歐買尬 (3687-TW) 旗下歐付寶定位大轉彎，歐買尬今 (27) 日表示，將結合集團資源擴大服務範圍，協助銀行打造自有品牌的電子支付系統、行動支付 APP 等，並提供銀行客戶支付系統需求、資安聯防、雲端電子發票等各種政府政策服務，且目前已有洽談中的銀行。

歐買尬表示，為協助政府政策於 2025 年達成行動支付普及率 90％的目標，加上目前銀行越來越重視消金業務的剛性需求，決定結合集團資源擴大服務範圍，積極協助銀行建置自有品牌的電子支付系統、行動支付 APP 等服務，以及提供銀行客戶支付系統需求、資安聯防、雲端電子發票等，符合政府數位化政策方向的服務。

歐付寶董事長林一泓指出，支付市場太大了，需要更多兼營電子支付的銀行真正加入市場推動，才能加速產業成熟，以便在台灣形成良善的支付生態系，絕對不是任何單一或是少數廠商單打獨鬥可以完成的。

林一泓表示，對銀行與保險業最終希望達成的目標為「擴大銀行對客戶消金需求的掌握度」，才能在適當時間、地點提供更準確與貼心的金融服務。

他並舉例，如：銀行客戶進入商店時，APP 會自動提醒會員優惠專案，並利用 APP 於所有商店消費；若銀行與保險合作，可在客戶出國路上快接近機場時，自動跳出購買旅遊平安險的提醒，或進入醫療院所自動跳出保單內容等。

由於銀行要自行開發上述系統曠日廢時且所費不貲，歐付寶盼能以自身經驗，協助欲進入此市場的銀行，林一泓表示，雖然市場上仍有幾家不錯的系統商，但沒有一家有專業的支付實務經驗，並熟稔金融及反洗錢法規，盼能以歐付寶與綠界的經驗，提供滿足銀行需求的系統服務。