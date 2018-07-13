歐買尬旗下綠界佈局區塊鏈 發行全台首創數位代幣

遊戲研發商歐買尬 (3687-TW) 旗下歐付寶子公司綠界科技宣布，發行以區塊鏈為基礎的 FinTech 創新產品「CryptoDT 加密數位代幣中心」，為台灣首創數位代幣，每枚在市場上流通使用的數位代幣 TWDT-ETH ，就有等值新台幣 1 元做擔保，價值永遠錨定於新台幣 1:1，不存在漲跌風險，未來也將推出美元 USDT-ETH、人民幣 CNDT-ETH 等服務。

綠界表示，CryptoDT 使用以太坊區塊鏈技術 (ERC20) 設計，全程採用不同程度的嚴謹實名驗證，在需要更多服務時，系統會要求進行更多的驗證與確認，才能將現金匯入綠界科技所開立的銀行信託專戶，系統確認會員將保證金匯入後，就會給予相同數額的加密數位代幣 (TWDT-ETH)。

綠界強調，每一枚在市場上流通使用的 TWDT-ETH 數位代幣，在銀行信託帳戶中，就有等值新台幣 1 元做擔保，且綠界會定期公佈銀行信託帳戶結餘，接受專業會計師進行財稅務簽證檢視。

綠界並指出，由於 TWDT-ETH 數位代幣永遠錨定於新台幣 1:1 的價值，不存在漲跌的風險，也沒有涉及 ICO 吸金炒作幣值或股權分配的疑慮，是種有限範圍內使用的典型 Utility Token 應用型代幣。

一般公有鏈上的數位代幣移轉雖有記錄，卻無法落實實名制追蹤，綠界表示，TWDT-ETH 每筆交易都能追溯到 CryptoDT 會員身上，交易過程全面透明化，並提供會員電子錢包管理數位代幣，而電子錢包還可進行數位代幣交易與交易確認等功能，未來也將陸續完成美元 USDT-ETH、人民幣 CNDT-ETH 等服務。

綠界為目前台灣除金融機構外，最大的第三方支付公司，市佔率近 7 成，由歐買尬旗下歐付寶控股持股綠界 100%。去年歐付寶加上綠界科技交易金額約 450 億元，今年目標上看 600 億元，若規模達到 600 億元，即可達到損益兩平，據悉，綠界去年獲利 1380 萬元，將於今年申請興櫃，並於明年底前掛牌上櫃。