3大隱憂浮現 美光前景黯淡？

美股調研機構 JP Research 於財經部落格《Seeking Alpha》撰文指出，儘管記憶體製造大廠美光 (MU-US) 利潤表現良好，且有高達 100 億美元的資本回報計畫，並在 AI 與物聯網 (IoT) 領域有未來發展空間，但美光仍面臨許多隱憂，投資者須特別注意。

JP Research 指出，目前美光面對的問題有，1. 記憶體晶片產業庫存過高、2. 美中貿易戰影響、3. 產業週期等 3 大因素。

美光財務表現

毛利率約為 60%，營業利潤約為 50%，2018 年財年第 4 季營收年增 37%，主要數據表現優於分析師預期。

2018 年財年第 4 季營收數字表現

然而，該公司提供的 2019 年財年第 1 季財測略低於預期，此外美光表示，從該季度開始，將不再提供 DRAM 與 NAND 記憶體的毛利率數據，該公司認為這部分的數據過為敏感與獨特。

2019 年財年第 1 季財測

這也使部分投資者開始感到擔憂，認為美光不再提供毛利率數據，是否跟記憶體平均售價可能將下滑有關。

產業週期

在半導體產業，週期一直存在著，但許多人認為這次的週期與之前不同，JP Research 認同部分觀點，他指出之前的週期是受到個人電腦和智慧型手機所帶動，而目前的週期所受到的帶動因素很多，因此由「需求」所帶動的週期因素較小，但由「供應」所驅動的週期因素仍在，需觀察供應鏈情況。

庫存過高

JP Research 認為，半導體產業並未在財報中真實記錄庫存的情況，在半導體產業供應緊繃時，許多公司往往會「超定」，使供應商誤認市場需求極高，投入更多的資本支出，並提升產能，庫存因此不斷攀升，如果此庫存過高問題遭戳破，DRAM 價格會下滑。

記憶體庫存

美中貿易戰

在最近一季的財報中，美光管理階層表示，美中貿易戰的關稅，將使該公司的毛利率受損 50 至 100 個基點，而公司將不得不進行一些措施，避免公司利潤進一步受損。

中國的銷售為美光約 51% 的利潤來源，但若美中貿易戰持續，美光可能被迫將一些工廠遷離中國，可能前往台灣等地，這將使美光整個生產流程或結構出現改變。