郭明錤：iPhone XS Max需求比XS高3至4倍 科大訊飛否認造假

• 科大訊飛致員工信：沒有造假 真金不怕火煉

從未「隱瞞」轉寫同傳聲音，承辦方、翻譯公司與同傳未溝通清楚導致產生誤會。機器翻譯明年將達專八水平，但還無法代替同傳。「人機耦合」不僅是技術發展的趨勢，更是社會倫理髮展的要求。

• Facebook 系高管「離職潮」繼續：旗下 Instagram 兩創始人被曝將於幾周後離開

Facebook 於 2012 年以 10 億美元現金加股票方式收購 Instagram。目前，Instagram 是 Facebook 旗下最主要的應用之一，月活用戶已突破 10 億。如果 Instagram 兩位創始人離職，也只是 Facebook 離職高管的其中 2 位。自泄露用戶隱私醜聞爆發後，Facebook 的「離職潮」就開始了。

• 特斯拉準備將 Model 3 車型擴展到歐洲

特斯拉正準備將 Model 3 車型擴展到歐洲，為了達到這個目標，特斯拉正開始生產一些歐洲版的 Model 3 汽車。

投研觀點

• 內地企業扎堆赴港上市 香港有望成為全球第一 IPO 市場

畢馬威統計顯示，香港有望在 2018 年成為全球最大的 IPO 市場，預計今年 IPO 總額將超 3000 億港元，是去年總額 1226 億港元的兩倍多。融資環境寬鬆、上市規則改變是企業赴港上市的主因。

• 郭明錤：iPhone XS Max 需求比 XS 高 3 至 4 倍

受惠亞洲市場以及送禮旺季需求，天風證券分析師郭明錤在最新報告中，看好蘋果「高價 XS 系列強化品牌形象」與「XR 帶動換機需求」策略，上調 XS Max 出貨預估達 5~10 %，並點名相關苹概股，第 4 季可望強勁成長。

• 谷歌高管：語音識別將是科技的下一次飛躍

谷歌搜尋業務負責人本 · 戈麥斯（Ben Gomes）表示，科技的下個飛躍將是語音技術的發展。他認為，更好地理解普通語言對網路的未來至關重要。

戈麥斯說：「語音識別和語言理解是未來搜尋和資訊的核心。然而還存在很多困難的問題，包括理解參照對象是什麼，例如句子裡的『他』、『她』和『它』指代的是什麼。這不是一個在語言中來解決的問題，而這只是需要解決的成千上萬個問題之一。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：