對沖基金大佬Tepper不離不棄 美光股價反彈4.5%

對沖基金 Appaloosa Management 的創辦人 David Tepper 週四 (14 日) 表示，他仍「非常非常看好」記憶體晶片製造商美光科技 (MU-US) 的表現，該公司一掃自 6 月初以來，大跌 30% 的陰霾，週四股票上揚。

RBC Capital Markets 於 11 日的報告中指出，記憶體晶片的景氣週期將面臨逆風，NAND 快閃記憶體和 DRAM 的平均售價 (ASP) 可能下滑，因此下修美光的目標價格。

摩根士丹利的分析師和晶圓檢測設備大廠科磊 (KLA-Tencor)，皆認為記憶體晶片市場的需求將下滑，導致半導體股受挫。高盛集團則在 12 日下調美光的目標評級，從「買入」下調至「中立」。

對沖基金大老 Tepper 對美光持相對樂觀看法，他於美國財經節目中表示，需求將維持良好很長一段時間，需求來自伺服器、雲端或智慧型汽車，他認為記憶體晶片有著美好未來，交易員對美光股票太過情緒化。

受到 Tepper 正面評論影響，美光股價週四上揚 4.5% 至每股 43.62 美元。

美光股價日線走勢圖

Tepper 表示，美光的估值具有吸引力，該公司的新管理團隊和庫藏股回購計劃為買入美光股票的理由。

Appaloosa Management 管理的資產約為 140 億美元，自 1993 年創立以來，繳出超過 30% 的年度報酬率。